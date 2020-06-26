端午連假享異國風情　淡水小白宮前百年雞蛋花超美

每年當淡水小白宮聚集大批人潮，就是百年雞蛋花開時，據傳為英國人栽植，屹立於小白宮已有百年之久，並已被新北市府公告列管為「珍貴樹木」，雞蛋花外白內黃，再搭配異國風情的建築，搭捷運到淡水就能欣賞，非常方便。





新北市立淡水古蹟博物館在端午連假期間正常開館，其中特別推薦至前清淡水關稅務司官邸（小白宮）前院欣賞雞蛋花。雞蛋花的生命力旺盛，香味濃郁，極富異國情調；雞蛋花瓣外部呈現乳白色，內部艷黃，如同煮熟剝開後的雞蛋，因此得名，不過也有粉紅色的品種，冬天則因樹葉掉光後形似鹿角，故又稱為鹿角樹。





每當花開時節，滿滿的雞蛋花總是吸引許多人特地前來拍照打卡，淡古館長柏麗梅表示，除了小白宮的雞蛋花現正盛開外，鄰近的淡水街長多田榮吉故居也有雞蛋花，雖然花量不多，相較於歐式的殖民式建築，有濃濃日本風的故居拍起照來也不輸小白宮，還可坐在庭院遠眺觀音山，喝杯咖啡或吃冰都很消暑。



▲雞蛋花屹立於小白宮已有百年之久，並被列為珍貴樹木，美景讓遊客超好拍（圖/淡水古蹟博物館提供）

端午連假期間，淡水古蹟博物館每日9時30分開館至17時，週六、日延長至18時，一張門票可參觀紅毛城、小白宮及滬尾礮臺，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等享免票優惠；另外，淡水海關碼頭、得忌利士洋行、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、滬水一方3樓積木共和國及5樓藝文空間等則是不分對象，全年度免費參觀。



