台中海線旅遊新亮點　全台首座合法豪華露營區

北福隆、中大安、南墾丁！台中大安濱海樂園年年舉辦「大安沙雕音樂季」，去年吸引超過50萬人響應

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台中市政府今年初營運移轉，委外廠商在大安濱海樂園內打造具有生態旅遊、環境教育、親水體驗的豪華露營區「向海那漾」，預計6月25日試營運，7月1日正式營運，結合「大安沙雕音樂季」，帶給遊客全新夏日體驗。

台中海線地區有高美濕地、大甲鎮瀾宮等知名景點，將來還有海洋生態館，市府會以「向海那漾」露營區為根據地，結合海邊活動及海線景觀生態，規劃深度旅遊，未來不僅有露營功能，更是家庭親子、聯誼活動的好去處，潛力無窮，帶動海線觀光發展。

市府觀旅局為推廣大安濱海樂園及露營區與海線觀光景點，在今年3月5日與「台中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施OT案」承攬廠商「向海那漾股份有限公司」完成簽約，規劃結合「生態旅遊」、「環境教育」、「親水體驗」及「露營活動」的新型態渡假勝地「向海那漾」。

觀旅局指出，「向海那漾」是全台首座合法的海邊豪華露營區，由設計師張瑜珍專業團隊擘畫，結合當地環境，推出彩繪風箏、植物手作DIY、河口生態探索、大安港老街巡禮等行程。此外，園區周邊擁有中部唯一的水筆仔林「紅樹林生態園區」、水蓑衣生態教育園區，並擁有夢幻夕景、天空之鏡的高美濕地等自然生態，提供民眾截然不同的露營體驗。

「向海那漾」執行董事陳勁豪說，「讓露營不只是露營」，為讓每位遊客拼貼專屬的「中部海線旅遊記憶」，正式營運前夕將舉辦「風舞市集」，邀民眾共享台中大安濱海的美好；市集除規劃在地特色小吃、文創選物、公益及伴手禮專區，以及主舞台有獎徵答、趣味小遊戲等活動，還設有造景美牆供民眾打卡拍照。

陳勁豪指出，「向海那漾」園區規劃成複合式空間，包括豪華露營區、大草皮遊戲區、生態展覽空間、DIY體驗、戶外戲水池，以及海景餐廳和輕食咖啡等區域，一共建置32帳生態旅遊豪華露營帳篷。豪華露營區規劃在防風林，不必擔心強風影響，帳篷分有2人、3人、4人床型，造型風格有汕海、禾風、風野三款；也特別設計能遠眺海景、別具異國情調的「納海木屋帳」，帳內皆備有沙發、電風扇、冷氣機及獨立衛浴設備，戶外還有鞦韆椅，只需要簡單行李，就能徜徉大自然。

中市副市長令狐榮達表示，