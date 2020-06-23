韓國瑜誇市政全國第一　綠營批侯友宜：五星市長輸給韓？

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新北市長侯友宜今（23）赴市議會接受民進黨團總質詢，市議員林銘仁當著侯友宜的面詢問所有市政府局處首長，「認為市政做得好的舉手」，結果竟無人舉手；侯友宜回應，市政成績好還要更好，他從不跟別人比較，每地狀況不同。林銘仁指出，遠見雜誌評侯友宜為新任首長中的五星市長，防疫滿意度也是六都之冠，目前最有可能代表國民黨參選下一任總統，實屬明日之星，但是侯的同黨同志韓國瑜卻不以為然，公然提出質疑，韓說高雄市在雙語教育、路平、燈亮、水溝通、輔導青年創業、照顧未婚媽媽、新冠肺炎、防治登革熱、觀光的行銷、農產品外銷與青年的住宅都是全國第一。林銘仁同時詢問議會中所有局處首長，認為表現優於高雄市的舉手？在場沒有任何首長舉手，讓他質疑為何沒有任何人認為市政贏過高雄；侯友宜回應，成績沒有第一，好還要更好，永遠把市民的需求擺在第一，「我從來不跟別人比，每個地區狀況不一樣。」林銘仁表示，韓國瑜經常說高雄市在路平、燈亮、水溝通是全國第一，但是根據營建署的六都路平評比，新北市與高雄市都是Ｒ等；侯友宜回應，路平放面新北市花的費用比高雄少，新北市面積廣大，路平所花的時間比較久，「但是我對成績還是不滿意，還是有很多道路沒有做好。」市議員鍾宏仁也說，高雄市與新北市在新冠肺炎防疫上各有成績，韓國瑜也屢次提及高雄防疫登革熱是全國第一，但侯友宜在防疫上常提到超前部署，也先行全國做居家關懷檢疫中心、社區演練等，就地方政府做得跟中央不同的地方，新北市應該不會輸給高雄市侯友宜回應，地方政府所做就是補足中央不足，面對防疫只有一個共同敵人就是病毒。林銘仁提到，新北市人口最多，社會住宅需求也最大，過去102年市府規劃在新莊文德段設立社會住宅300戶，在侯市長任內卻因市有土地收歸財政局管理，卻也讓社會住宅的政策消失，對於新北市社宅需求的市民將是一大打擊，也希望城鄉局能夠盡快規劃於新莊地區增設社會住宅。市議員李倩萍點出，新北市推動雙語教育，但外師人數目前僅為89人，無法全面落實雙語課程，而現行推動英速魔法學院，每年預算花費8794萬，卻只有體驗雙語情境仍無法帶給學生有效的學習，建議教育局應該儘速讓英速魔法學院轉型為雙語學校，讓雙語教育不只體驗，更能配合外師長期落實在學習環境之中。新北市政府教育局回應，新北市自97學年度起辦理英速魔法學院營隊，每年服務量近3萬人次，目前正盤點英速魔法學院人力及經費相關資源，朝向「部分院區轉型實驗學校」、「釋出外師」及「增聘外師」三大方向辦理；此外，也與大專院校攜手引進54位外師，免費至技職學校進行雙語協同教學。有鑑於此，民進黨團強調，媒體對侯市長評價高，但市民的需要仍然不會感到滿意，而民意運用各種監督機制來檢視施政成效，才能讓侯市長及團隊也不致於鬆懈，也期許侯市長強化行銷的同時，能夠全面檢視市民需要的輕重緩急，對於市政的建設做好長遠的規劃與全盤配套，才是真正負責。