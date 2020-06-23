愛河打撈垃圾　驚見旅行袋內暗藏「人體屍塊」

高雄市環保局清潔員今（23）日上午在執行愛河清潔任務時，從河中打撈到一個旅行袋，提起來打開一看，竟發現是人體的屍塊，立即向三民一分局報案﹔警方接獲報案後趕抵現場，警方鑑識人員已趕往採證，初步調查不排除是分屍命案，死者身分檢警目前調查中。
高雄市政府環保局清潔隊員今天上午11點20分許清潔人員在九如、同盟路段的愛河上，發現2個旅行袋將其撈上岸檢視，驚見裝有疑似人體屍塊「小腿」一截，另一個旅行袋則不敢開，立即向三民一分報案，目前無法分辨死者身分，全案正釐清中。
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