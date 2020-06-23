端午連假去哪玩？高雄樂園大小朋友逛街、玩耍一次滿足

難得的端午連假，因疫情不能出國，不少人選擇在國內旅遊來場「報復性玩樂」，與商場結合的樂園，也推出超值優惠吸引民眾消費﹔鈴鹿賽道樂園暢遊票，11項設施不限次數玩，另外還有適合大朋友的賽車場及雷射槍射擊設施 ；義大遊樂世界12 歲以下超低價，也可以在樂園體驗最強龍舟「飛越愛情海」絕對清涼消暑，刺激過癮。



▲ 全台唯一從日本引進的賽車場，大朋友可以體驗義大利進口的Birel N35單人車，享受飆速新快感。（圖／記者陳美嘉攝，2020.06.23）

鈴鹿賽道樂端午假期要讓民眾暢遊無極限，購買暢遊票可享酷奇拉駕駛學校等11項設施不限次數玩，讓孩子學習駕駛操控樂趣﹔鈴鹿賽道樂園協理潘敏芬表示，樂園還有全台唯一從日本引進的賽車場，大朋友可以體驗義大利進口的Birel N35單人車，享受飆速新快感；也可以挑戰室內雷射槍射擊設施「星際戰場」三人同行享優惠，還有多款遊戲能對戰。



▲ 最強龍舟「飛越愛情海」是全台最高的高速俯衝式噴水遊樂設施。（圖／義大遊樂世界提供）

義大遊樂世界是以希臘為主題所打造的情境式樂園，並擁有全台最大的室內親子遊樂館，室內、戶外都能開心玩﹔25至28日端午連假期間12歲以下只要超低價；30日前至樂園現場購票有歡樂價，每人再加送園區商品餐飲兌換券乙張；上述方案憑當日入園發票及手章，現場加價，還可升等2020全年無限次數暢玩樂園VIP。





適逢端午節，也可以在樂園體驗划龍舟，地表最強龍舟「飛越愛情海」，全台最高的高速俯衝式噴水遊樂設施，480公尺長軌道、二段式衝程，高速快感激盪出超大水花，挑戰俯角15度的急速向下衝，狂暴水花襲擊後，刺激消暑超過癮。



