蔡易餘高唱幸福台灣子　義賣支持弱勢植物人

▲立委員蔡易餘（右2）、詞曲創作人竹間也（左1）、創世嘉義院院長蕭伃雯（右1）化身成為植物人家庭的撐舟勇士。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.23）

▲立委員蔡易餘（右）、詞曲創作人竹間也（中）、創世嘉義院院長蕭伃雯（左）合唱「幸福台灣子」。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.23）

因新冠肺炎疫情，台灣社會齊心對抗，詞曲創作人竹間也被全台凝聚的社會力量感動，並將感動化作歌曲，寫下「幸福台灣子」，為台灣唱出勇敢正能量，而為讓「全民抗疫台灣好棒」圖像發揮最大功效，乃授權創世基金會作公益使用，並由嘉義院設計衣服與運動毛巾等義賣品，所得幫助植物人服務，讓公益團體在艱困的環境中，逆流而上，也為防疫成功留下美好紀念。今（23）日上午，立法委員蔡易餘、詞曲創作人竹間也、創世嘉義院院長蕭伃雯身穿防疫T-shit，肩披運動毛巾，隨著音樂走秀展示，FitGo初發趣體能運動空間內，「坐姿划船」健身器材與龍舟巧妙結合，由精實的教練群示範運動姿勢，共同為「全民抗疫台灣好棒為植物人撐舟」做宣傳活動，號召社會大眾一人一槳，成為植物人家庭的撐舟勇士，支持弱勢家庭植物人服務。創世嘉義院院長蕭伃雯表示，2020上半年，各行各業因疫情受到不小的打擊與影響，社福團體無法辦理大型活動，但植物人照護卻是24小時不能中斷，創世嘉義院目前安養22名植物人、到宅服務108名植物人及失能臥床老人，邀請大家合力成為植物人家庭的「撐舟勇士」，讓植物人及家庭得到更多的支持與照顧。疫賣品：防疫T-shit一件300元，運動毛巾一條150元，所得幫助植物人服務所需尿布，為植物人服務注入「片片」之力。