東協廣場舞廳暗藏密室　逃逸移工遇警臨檢擠一團

中部最大移工聚集遊憩地─台中市東協廣場，自從中央疫情指揮中心下令解封以來，又逐漸恢復以往人潮聚集、人聲鼎沸之盛況。由於人潮眾多容易衍生不法事端，台中市第一警分局連續兩個周末執行擴大臨檢及查緝失聯移工勤務，成果豐碩共計查獲7男5女共12名越南及印尼籍失聯移工。
東協廣場大樓內除了餐廳、攤商，另有三個樓層分別經營越籍、泰籍、印籍夜店舞廳，每逢假日必定聚滿人潮，新冠肺炎爆發初期，轄區台中市警一分局即防範未然，對商家要求人流管制、禁接外來遊客、及衛生消毒措施，東廣廣場人潮一度冷清，但也成功守住疫情防線。
近日疫情趨緩解封，東協廣場於周未假日再度湧現人潮，21日警方先於6樓舞廳以地毯式盤查外籍移工，先行查獲阮姓男子等5人為失聯移工，隨即帶回派出所偵辦。特別的是，當警方再至7樓舞廳實施臨檢時，繼中派出所所長楊明勳耳朵聽見舞池角落暗門內傳出窸窣聲，暗門內似乎仍藏有一個小空間，昏暗中隱約可見人影在晃動，警方推開暗門，果然見到4名外籍移工肩並肩擠在不到一坪的空間內，經警方盤查果然皆為逃逸移工。其中2名失聯移工是夫妻檔，先後自彰化、台北等地逃逸已經超過一年。
第一分局副分局長周俊銘表示，目前我國失聯移工數量約有5萬人，約占全台移工總人數的百分之七。又臺中市東協廣場為中部五縣市移工朋友休假時間最喜愛前來遊憩、消費的娛樂中心，為避免失聯移工衍生社會治安問題，轄區警方每周都積極規劃臨檢查緝不法，同時也鼓勵失聯移工主動投案，可由移民署協助返回母國。
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