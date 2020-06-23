配合國艦國造政策　中鋼開發尖端超強韌軍用鋼板

中國鋼鐵公司最近開發尖端超強韌軍用鋼板，以配合國艦國造政策，而海軍最新發佈的新型兩棲船塢運輸艦，即為首艘採用此項新產品之船艦。中鋼公司表示，該公司新開發的軍用鋼板，具備超高強度及優異的抗衝擊韌性與銲接性，已通過爆炸試驗等多項嚴格的產品性能驗證，除了可提升艦艇的安全性能外，亦有助於船體輕量化，使艦艇可承載更多的人員與武器，讓艦艇的戰力進一步提升。中鋼公司指出，該公司為了研製海軍新一代艦艇所需的超強韌鋼板，不僅投資新台幣20多億元，增設強化鋼板工場的生產設備，更投入大量研發資源，結合創新的冶金設計與製程技術，並耗費數年時間，才突破各項瓶頸，完成產品開發的工作。中鋼公司並指出，新一代軍用船板，為高技術門檻的頂尖產品，強度比101大樓或超大型貨櫃輪使用的鋼板高出20%，耐低溫衝擊的溫度更達到零下84℃，遠優於一般陸上結構用鋼零下5℃，或海上結構用鋼零下40℃之水準，將可滿足潛艦對水下耐壓性的嚴苛要求。中鋼公司進一步指出，中鋼除了開發尖端超強韌軍用鋼板，也投入相關銲材和銲接技術開發，成功協助國內銲材廠完成潛弧銲材與實芯銲線之開發，並整合鋼板、銲材與銲道組織控制技術，有效提升銲道之抗衝擊韌性，使整體銲件均能通過嚴格的爆炸試驗，進一步強化國艦國造材料和加工自主技術。