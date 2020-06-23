智能照護機器人　讓居家生活更便利、更溫暖

▲中正大學副校長郝鳳鳴主持智能照護服務型機器人暨高齡照護科技研究成果展示會。（圖／中正大學提供）

▲各相關研究人員對AI 能力的智慧型機器人極感興趣。（圖／中正大學提供）

▲展示會後，邀集了中正大學跨領域相關研究人員舉辦一個論壇。（圖／中正大學提供）

臺灣已進入高齡社會，推估於115年老人人口比率達20.6%，屆時將邁入超高齡社會，因智能照護科技正夯，國立中正大學高齡跨域創新研究中心自 107 年執行教育部深耕特色研究中心計畫，其中一個方向便是開發「生活健康與照護科技」，提供高齡者能夠自立生活、安全無虞的環境。為了讓研究成果能夠更貼近生活，讓居家生活更便利、更溫暖，中正大學高齡跨域創新研究中心與電機系在108 年 8 月起聯合在工學院創新大樓 118 室成立「高齡智慧照護科技特色實驗室」，期望模擬高齡者在日常生活中的各種需求，該實驗室中分客廳區、互動區、臥室區、機器人區及展示區，就各種可能的生活照顧議題來開發相關技術，並經過 109 年上半年的疫情紛擾，高齡跨域創新研究中心仍舊集合了相關教師在這一方面的初步研究成果並予以展示，希望得到相關大眾的回饋，在高齡跨域創新研究中心執行深耕特色計畫的第三年起能夠有更貼近人本的成果。中正大學表示，本次展示的研究成果包括能夠應用於客廳區的「高齡者生理訊號監測系統」、互動區的「擴增實境技術之高齡者體智能運動指導及評估系統」、「基於體感攝影機的高齡者核心肌群運動姿勢判別輔助系統」「整合 RGB/NIR多模式之影像式心率估計技術」、臥室區的「以低解析度紅外線感測器進行高齡老人下床預測與告警」；及機器人區的「基於 3D 人體骨架偵測的高齡者意外事件告警系統」、「機器人送餐與智慧避障系統」、「高齡者健康諮詢暨學生課輔聊天機器人」，上述展示項目以影片及互動解說的方式讓研究人員得以和觀眾現場交流討論。本次展示會後亦緊接著舉辦一個論壇，邀集了中正大學跨領域相關研究人員、 ICT科技廠商、醫療院所、及高齡社福照護單位等就各種議題做一個意見交流與探討，希望能在未來超高齡社會下找到智慧科技福祉產業的契機，並能夠建立一個銀髮智慧長照及科技服務的創新模式；中正大學指出，辦理展示會的初衷在於讓學術界及社會大眾對高齡生活照護科技有一個更深一層的認識。