新北青少年犯罪數居六都之冠　警方：平均結果並非第一

新北市長侯友宜今（23）日赴市議會接受民進黨團總質詢，檢討侯友宜上任後，校園霸凌與虐童事件逐漸增加，青少年犯罪與性騷擾案件更是六都之冠；針對近期發生虐童、殺童的事件，新北市議員李倩萍要求新北市規定所有幼兒園裝設監視器。根據警政署資料，新北市108年在六都之中，少年犯罪件數達1510件，是六都之中最高，其次為台北市1157件；新北市警察局回應，新北市雖然犯嫌件數最高，但是少年的人口數達212514人(占23.44%)，同時也是六都之中最高，因此平均結果新北並非犯罪率第一。市議員李倩萍表示，近年來新聞報導虐童事件越來越多，光是108年確定案件52件、違法案件共845，先前樹林幼兒園發生監視器影像遭刪除，讓家長找不到虐童畫面，目前現行制度下，並沒有強制要求幼兒園裝設監視器，她要求侯友宜能訂定自治條例要求全面裝設，並將畫面能連接上手機上app，讓家長能在手機上看到畫面、進而放心。侯友宜指出，裝設監視器是很正確觀念，目前新北市所有公共托育中心、托嬰中心都有裝設監視器，但幼兒園並沒有全面裝設，因為此涉及中央的法令，非地方權限，因此目前僅鼓勵業者裝設。李倩萍表示，2至3歲孩童開始會思考，面對孩童的要求，有可能造成幼兒園老師情緒緊繃，進而情緒失控、發生虐兒行為，目前教育局有規定老師每年要接受18小時在職進修，希望能在課程中加強情緒管理課程；侯友宜表示，目前進修課程都有安排情緒課程至少3小時，會朝著增加時數的做法調整。市議員黃俊哲說，先前淡水發生男高中生殺女童的事件，這代表「開放校園」已是社會安全網的問題；侯友宜回應，高年級學生跟低年級學生在區隔上需要做到更細膩到位，目前新北市有高關懷青少年通報中心，由各個單位一體合作，若有徵兆、高風險的學生，此中心就會介入關心關懷。