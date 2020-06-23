校園性騷擾六都最高　侯友宜：相信仍有個案未站出來

新北市長侯友宜今（23）日赴市議會接受民進黨團總質詢，黨團檢討侯友宜上任後，青少年犯罪與性騷擾案件居六都之冠；市議員何淑峰說新北校園性騷擾案六都最高，周雅玲則強調校園毒品防治，全面做尿液篩檢的必要。市議員何淑峰表示，校園內發生性別霸凌，往往下一步就會造成性騷擾、性侵害等事件，據統計，108年校園性騷擾案件中，六都共821件，其中新北市佔188件，是六都第一；侯友宜回應，鼓勵學生遭遇性騷擾時應該勇敢站出來，新北市件數高，另一方面也表示學生願意勇於站出來，他強調數量不重要，每個個案都很重要，相信很多個案沒站出來。何淑峰表示，根據性平法規定，校園若發生疑似老師性騷擾學生事件，24小時內要通報，學校會召開性平會判斷該師是否解聘？她質疑此做法在性平會開會期間，是否會造成可疑「狼師」繼續面對學生？教育局長張明文表示，基本上老師若有疑似性騷擾，都會先停職處分，等性平會調查出來後移送教評會，在做最後處置。市議員周雅玲則提及「校園毒品」在校園氾濫，是否能在校園全面做尿液篩檢？侯友宜表示，他非常重視校園毒品事件，但是尿篩恐怕會造成人權團體反彈，許多家長也不會同意；侯說目前會針對有偏差行為的孩子，若有異狀才會採取尿篩。市議員鍾宏仁表示，日前《少年事件處理法》修法，19日起7歲以上未滿12歲之人犯法不再進入司法程序，改由教育與社政機關負責，他認為這將會創下新紀元，因此詢問侯友宜對此有何應變措施，侯回應已啟動針對3.4個案的個別輔導，目前社政、衛政、警政有專安小組，將設立應變SOP程序。