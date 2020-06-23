中市房價所得比創新高　都發局：社會住宅、補貼多管齊下

年輕人想住房很辛苦，今(23)民進黨議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤聯合質詢指出，一戶房屋動則千萬，房價每坪動則3、40萬元，市民、年輕人想到要買就很辛苦、都快買不起，面對高房價的亂象，盧秀燕有何對策?陳淑華表示，盧市長上任以來，瘋狂賣地，被稱為「超強賣地王」，抵費地、配餘地土地地價越標售越高，市售土地價格居高不下，使得房價越墊越高。陳淑華表示，根據內政部不動產資訊平台，2019第四季台中市的房價所得比來到9.8創歷史新高點，家庭貸款負擔率40.16%，台中市的市民、年輕人購買房屋的痛苦指數越來越高，房貸的負擔越來越大，年輕人買房都要有繳貸款、做屋奴的心理準備。陳淑華痛批，盧市府沒有明確的房屋政策，現行的社會住宅多是前2任市長推動的，社會住宅牛步化，又缺乏平抑房價的政策，大面積台中市土地又很輕率的賣掉，疏不知土地是平抑房價很重要的政策工具，可以興建社會住宅或提供平價的出售型住宅。陳淑華指出，台中市社會住宅戶數少、佔比偏低，規劃、興建時程緩慢，目前完成興建數591戶，佔整體台中市住宅還不到千分之一，根本沒辦法幫忙到市民、年輕人。尤其房價貴但房租漲幅更是驚人，從105年以來公寓大樓住宅租金漲幅超過2成，民眾不只望屋興嘆還望社會住宅興嘆！對此，都發局長黃文彬表示，台中社會住宅興辦分2階段，第一階段以4年5,000戶為目標，目前興辦量總計5,008戶，逐年陸續完工。另第2階段除西屯區國安段一期、烏日區新榮和段，以及沙鹿區平等段、霧峰區錦州段等2處原住民社會住宅，總計1,222戶外，後續將視各區需求，持續進行社宅用地評估及先期規劃作業，輔以租金補貼跟包租代管方案，多管齊下維護市民居住權益。