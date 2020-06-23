自封開工市長？盧秀燕遭議員吐槽是「撿現成」

台中市長盧秀燕是「開工市長」的說法，今(23)日遭民進黨市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤、謝明源等人「吐槽」，盧市長同時期比前市長林佳龍有較多的開工數與完工數，是延續前朝的政績，根本撿現成。邱素貞表示，台中市府每天的重要市政行程中，經常可見市長盧秀燕主持開工或完工活動通知，不但市府發布新聞稿，指盧秀燕上任後，以「開工市長」自我期許，推動各項建設，盧市長更親口誇下豪語，「開不了工的要開工、沒完工的也要完工」，試圖展現施政魄力。「開工市長」究竟做了哪些大建設，引人好奇。邱素貞指出，根據市府研考會資料顯示，盧市長108年上任到今年5月底止，百萬元以上工程標案，開工件數總共有1千911件；同時期完工部分，共有1千710件。相較前市長林佳龍同時期的開工件數（104年至105年5月）是1千645件，完工件數是1千459件，盧市長任內到目前為止，確實有比較多的開工數與完工數，但議員提醒盧秀燕，別忘了108年的預算是林佳龍時期編列的，同時109年度沒看到重大工程的開工或宣示，這些多出來的工程數，令人合理懷疑，是屬於鄰里型中小型工程，也就是屬於基層設施改善工程。邱素貞並列舉包括軌道路網建設、兒童安全與教育委員會、青年政策、城中城計畫、台灣智慧營運塔、大安媽祖主題園區、原聯勤招待所，以及台中州廳的定位等市政政策與建設議題，抨擊市府施政停滯不前，看不到未來。