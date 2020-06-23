法院判賠120萬　陳明文將全數捐多家育幼院

因2020年立委選舉期間，民進黨立委陳明文遭對手涉用抹黑、謾罵傷害，經以訟止謗向法院提起訴訟，陳明文指法院已二度認證惡意造謠，未來將會法院判賠的120萬元金額，捐贈全台各地的育幼院。陳明文今天在修緣育幼院表示，為了選舉，對手用抹黑謾罵的言語任意傷害他，如今法院二度認證是惡意造謠，但過程已造成我的名譽損害，這些傷害我可以選擇放下，但我堅持每一個人都該為自己的行為負責。陳明文指出，我們會將法院判賠的120萬元金額，捐贈全台各地的育幼院，把這遲來的正義化作具體的行動愛，希望能稍解院方的燃眉之急。