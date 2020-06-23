議員率眾陳情拒絕空污　要求市府停發許可證

中市大里區大元里事業醫療廢棄物焚化爐成立已20年，操作許可證將在明年到期，市議員張滄沂今(23)日總質詢，帶領約200位附近居民至議會廣場陳情，高喊「我要健康」、「拒絕空污」，要求市府停發許可證。

張滄沂表示，大元里這幾年就有10多人罹患肺癌，該焚化爐曾被檢測到戴奧辛超標3倍，市府竟在2019年7月通過許可證展延2年，如果市府明年再核發許可證，大里人會全面抵制市長盧秀燕。

張滄沂表示，這處醫療廢棄物焚化爐在2000年設立，在人口密集的大元里，不定時傳出惡臭，附近居民飽受其害，曾經發生3次高中學生聞到惡臭昏倒事件，他要求環保局前往檢測，發現戴奧辛超標，沒想到去年該焚化爐許可證到期，市府竟然通過展延2年。

台中市政府環保局表示，已將業者列為「專案稽查」對象，加強稽查頻率與力度， 108年查獲業者違法8次，共裁處54萬元，近兩年各執行2次戴奧辛檢測，將持續加強檢測。環保局長吳志超強調，市府除已要求業者加裝汙染排放防制設施，也已在周圍廣設空氣盒子，24小時監測，若查獲違法一定法辦，維護市民權益。

而位於大里區的漢杞工程股份有限公司為甲級事業廢棄物處理機構，領有事業廢棄物處理許可證及固定汙染源操作許可證，針對其108年申請事業廢棄物處理許可證展延，環保局從嚴審查，原核發許可證一次可展延5年，此次僅同意業者展延2年。

環保局表示，在強力稽查下，業者已於煙道排放管道前端加裝相關防制設施，改善煙道異常排煙情事，未來也會持續加強環保查核工作，以確保符合相關環保法規，另在許可期間如有違反相關環保法令，除依法告發處分外，並列入下次許可證展延參考條件，市府將督導業者於營運期間以最高規格有效控制汙染，絕不寬貸。