影／立委黃秀芳力挺創世　擔任撐舟勇士第一棒

今年受疫情影響，創世基金會募資並不順利，為持續幫助彰化縣96個植物人家庭號，創世基金會特別在端午節前夕，號召撐舟勇士一起來幫助弱勢，彰化縣立委黃秀芳今（23）日前往創世彰化分會，主動擔任第一棒，並呼籲大眾關注植物人服務困境，共襄善舉。
創世基金會彰化分會設立4年，讓許多植物人家庭有一個喘息的機會，今年推出撐舟勇士活動，期能喚起各界對植物人照護的重視，黃秀芳今（23）日率領服務團隊拿起愛心槳，賣力向前划，盼創世常年服務的龍舟可以航行的又穩又遠，也藉此呼籲大家支持創世植物人安養服務。
黃秀芳表示，問政時都以照顧弱勢為優先，並透過行動走訪，了解鄉親需求，創世基金會在地深耕4年，幫助彰化縣96個植物人家庭得以喘息，不用為了臥床家人身心俱疲，但受新冠肺炎疫情影響，呼籲大眾用小小的力量1650一路有您，一同支持創世服務，讓愛心涓滴成流、積沙成塔。
創世彰化分會院長張曉蓉表示，每年舉辦的大型園遊會，是服務的重要經費來源，為配合政府防疫今年停辦，募資陷入困境，感謝黃秀芳立委率領服務團隊一起站出來，撐舟為植物人紓困，邀請大眾做創世植物人家庭的「撐舟勇士」，支持1650，一路有您，助植物人安養服務。
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