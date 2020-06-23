慢飛天使褓姆林金蓮　榮登杏壇芬芳獎殊榮

▲林金蓮耐心地陪伴孩子如廁、喝水、進食、用藥…等生活自理大小事。（圖／記者簡勇鵬翻攝，2020.06.23）

充滿愛心辛勞照護慢飛天使的雲林特教學校教師助理員林金蓮，其令人讚佩的無私奉獻愛心獲得肯定，榮登國教署109年度杏壇芬芳錄，而「金蓮媽媽」的獲獎，不僅是個人的殊榮，也是特教學校所有老師人員默默為特教生付出的肯定。在特殊教育學校裡，教師助理員的工作相當繁雜，舉凡如廁、喝水、進食、用藥…等生活自理大小事，乃至於協助孩子復健與老師教學等，都必須扮演重要的角色；且面對不同障礙程度的孩子，必須細心地觀察孩子的需要，用心學習幫助孩子的方法，耐心地陪伴的孩子一次又一次地練習，因而特教學校的教師助理員，是項常人難以擔任的工作。然而在國立雲林特殊教育學校服務已近13年的教師助理員林金蓮，秉持對教育和服務的熱情，充分發揮無私奉獻的愛心，讓這群慢飛天使在愉快學習中成長；更不時會將家中的物品、衣物等帶來幫助經濟弱勢的學生，甚至某次班上孩子的鞋壞了，她也不辭辛勞，專程在假日騎乘三十幾公里路的機車去為孩子修鞋，畢竟孩子的開心笑臉，就是「金蓮媽媽」的最大的歡喜和滿足。「金蓮媽媽」為特教生的無私奉獻事蹟獲校方推薦，並獲國教署109年度杏壇芬芳獎公告榮登杏壇芬芳錄；而獲知此項殊榮的金蓮媽媽，僅表示感謝這一群天使般的孩子，讓她有塊美麗的花園，每天都可以像園丁一樣，照顧幼苗般的守護孩子、經灌溉後成長，看著花園裡的花開出不一樣的花朵，豐富了她的生活，且將不斷提升自我能力，為服務特教一直努力下去。