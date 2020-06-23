影／遊樂園端節連假優惠多　健保卡中三碼只要99元

▲疫情紓緩中央推國旅，劍湖山世界遊客明顯增加。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.23）

▲劍湖山小威の海盜村水樂園-夏威夷巨浪。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.23）

疫情紓緩中央推國旅，遊樂園遊客明顯增加，配合民眾旅遊舒壓需求，劍湖山世界小威の海盜村水樂園25日起開放給遊客「濕fun壓力」，25至28日端午連假期間，首創健保卡左下角序號對號優惠活動，對中6、2、5三碼，門票只要99元、對中任2碼299元、對中任1碼只需450元，就可以暢玩水上樂園及陸上樂園一整天，最好玩又最省荷包。端午連假期間，六月壽星優惠活動持續，當日壽星免費、當月壽星入園只要200元，園區也自端午連假期間推出冰品大集合，包括聖代冰淇淋、海盜霜淇淋、鳳梨冰鑽咖啡、哈根達斯、潮州冷熱冰、鯛魚燒霜淇淋、雞蛋仔霜淇淋等，各式各樣好吃好喝的冰品飲料，供遊客清涼消暑。樂園總經理王瑞堂表示，因應觀光局國民旅遊補助，2001年7月1日以後出生的遊客，從七八月暑假期間，都可以天天免費到劍湖山世界暢玩水陸雙樂園，唯觀光局國民旅遊補助預算有限，如觀光局宣布補助活動完畢，劍湖山世界將會配合停止此優惠活動。此外，劍湖山世界還特別加碼推出「水陸雙月票」，從端午玩到暑假結束，平均1天不到12元，又可以陪同居住雲林縣未滿19歲免費入場的雲林縣民，天天暢玩。遊樂園旗下渡假大飯店在暑假也配合水陸雙樂園，推出兩人成行優惠活動，也特別推出學生專案，振興券皆可適用。總經理王瑞堂指出，除了價格優惠，主題樂園也有許多倍受遊客喜愛的活動節目，包括深受大小朋友喜愛的折造型氣球體驗活動，邀請造型汽球達人，在樂園教各位大朋友小朋友一起免費體驗並贈送造型氣球，例如棒棒糖、貴賓狗等可愛造型氣球。還有充滿競賽趣味的人力划龍舟比賽，優勝者可以獲得劍湖山渡假大飯店蔚藍西餐廳餐券。每天13：30彩虹劇場有「蒙古極限特技秀」和15：00於摩天廣場前有「蒙古國嘉年華」表演。