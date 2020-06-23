影／大翻修　八卦山棒球場修繕工程開工動土

彰化縣立體育場八卦山棒球場，從1985年改建完成至今，作為僅在百年全運會時進行照明設備的改善，彰化縣政府斥資5800萬進行大規模整建，縣長王惠美今（23）日主持動土典禮，王惠美說，全面大規模修繕，預計明年3月完工，將可以嶄新面貌重現。

▲八卦山棒球場2007年曾全面整修，增設辦公室、圍網等附屬設施，已經破爛不堪。（圖／記者陳雅芳攝）

王惠美表示，八卦山棒球場是縣內唯一一座縣立棒球場，具有青少棒競賽規格，由彰化藝術高中管理維護，2007年曾全面整修，增設辦公室、圍網等附屬設施，2011年整修照明設備及圍網，目前是彰化藝術高中棒球隊教學訓練場所，周末也外借使用，但近來球場排水不良、紅土硬化、圍網搖晃、廁所不符無障礙法規。

八卦山棒球場，原本為綜合田徑場，1985年改建為棒球場，是每年卦山盃棒球賽事地點，前年旅美投手、台灣之光王建民還曾受邀在此指導少棒小將；然而使用長達35年，場地整體硬體環境老舊、看台與牛棚年久失修，紅土亦大量磨損流失，且排水不良，每逢下雨就積水。

動工典禮場面熱鬧，棒球隊成員開心不已，因為再過不久的將來，不僅有現代化的訓練場地可用，擺脫長年來在糟糕場地練球或比賽，隨時得應付地面凹凸不平球產生不規則彈跳等非人為因素造成輸球。

▲縣長王惠美鼓勵棒球隊小將們。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.23）

學校體育組長曹營正表示，高中部棒球隊與國中部少棒隊，總計100多名球員，由7個教練指導訓練，因場地使用率高，地面已有多處凹凸不平，常訓時球產生不規則彈跳，外野草皮也多處枯黃，加上噴灌系統老舊、地下管線破損等，不利選手比賽以及訓練使用，只能被迫移地訓練，未來場地整修過後，球員們夜間訓練、和秋冬季訓練，時數就都可以拉長，相信對於實力的累積上會有長足的進步。

彰化藝術高中校長李碧瑤說，彰藝高今年代表彰化縣參加全國最大型的高中青棒比賽黑豹旗比賽，打進前16強，是彰化縣歷屆以來最好成績，黑豹旗競賽有全國200多個優秀隊伍參加，好比日本棒球賽甲子園一樣有極高榮譽，縣長激勵球員繼續努力拿到更好成績，答應打進前8強要請客，鼓勵球員和教練更努力。