影／五十肩是老化徵兆　沾黏性肩關節囊炎手術能解決

45歲施小姐左肩疼痛、左手舉不高、無法反手摸到後背、晚上睡覺常痛醒，生活大受影響，衛福部彰化醫院骨科醫師陳柏辰確診為五十肩，以「新式關節授動術」治療，不到半天，左手已能高舉，住院度過一晚好眠，隔天宛如新生。

施小姐感謝說，15分鐘手術解決她半年來的折磨。

▲術後1天的情況。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.23）

施小姐表示，約半年前她開車出停車場時，竟然左手臂難以抬高投入代幣，接著就出現左手臂疼痛、舉不高等症狀，簡單的梳頭髮及穿脫內衣也難做到，尤其是晚上痛到夜不成眠，導致白天精神不好，尋求民俗療法等治療，被認為是五十肩，但也有人認為是退化及筋拉傷，經過治療卻是無法緩解，最後找到陳柏辰醫師。

陳柏辰指出，施小姐確認為罹患五十肩，又被稱為冰凍肩，醫學上稱為沾黏性關節囊炎，指的是肩關節發生沾黏，引起程度不一的疼痛，造成肩膀關節各個方向的活動度均下降，大部分是單側手臂，約10%會兩手同時發作。

陳柏辰說，施小姐沾黏的情況嚴重，為她在手術室做「新式關節授動術」，經關節攝影確認沾黏位置後，打進擴張溶液，鬆開沾黏的關節，接著在麻醉醫師的監控下施以靜脈麻醉，以骨科特殊手法將沾黏的關節囊鬆解開，再施打關節內止痛與防沾黏藥物，減少治療後的疼痛與再次沾黏。

陳柏辰表示，此種手術15分鐘完成，術後僅有針孔，小於0.1公分，沒有刀口傷口，嚴重沾黏者住院1天觀察情況，較輕微者不用住院，之後在家自行復健即可。通常術後1天就可恢復原手臂的7、8成功能，1至2週恢復9成。

陳柏辰指出，五十肩好發在40至60歲之間，也有人30多歲就發生，糖尿病及甲狀腺疾病者較易發生。大部分是自發性發生，原因不明，少數是開刀或受傷後引發。五十肩不治療會影響到生活品質、工作能力、睡眠品質，時間久了易導致肌肉萎縮，而慢性疼痛容易導致抑鬱，甚至有醫學研究指出會造成腦萎縮。

五十肩該如何預防？陳柏辰認為，肩部手術、肩部創傷後，過了急性期要儘早活動、儘早復健，避免沾黏。