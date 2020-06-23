影／驚動山神？員林賞夜景平台連傳2女墜谷

彰化縣員林市與南投縣交界有處風港平台，是當地熱門賞夜景景點，但近日傳出深夜有民眾賞夜景時墜落山谷，直到清晨才被晨運民眾發現救起，才隔不到24小時，同一地點又傳出民眾賞夜景時墜谷，幸好兩人經救起後均無生命危險。

▲員林市出水里熱門登山點風港平台，傳出有民眾墜谷意外。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.23）

員林市出水里熱門登山點風港平台，傳出有民眾墜谷意外，警消獲報抵達現場後，將跌落的民眾救起，但巧合的是，同一個地點位置，今（22）日清晨六點左右，也有一名女子跌落山谷，但幸運的是兩人送醫後都無大礙，當地出水里里長邱式麟認為，該處夜景迷人，但是平台邊護欄太低，易導致民眾賞景時不慎往前摔落，已請公所到現場會勘，做適當的改善，員林市公所回應近日將派人會勘，增高欄杆或設置警語提醒。

▲警消獲報抵達現場後，將跌落的民眾救起。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.23）

邱式麟表示，今（22）日清晨六點，有運動民眾在風港平台休息時，發現山谷下有人在哀號，便通知警消，而跌下山谷的是外地民眾，應該是整夜沒睡都在平台賞夜景，沒注意跌落山谷，而今天凌晨接近1點時候，又有當地民眾不慎跌落，但好在兩人送醫後，都無大礙。

邱式麟說，擔任里長十多年該地沒發生過民眾墜谷，研判應是平台護欄太低，高度僅到一般成年人的腰部，深夜難發覺才造成意外，他已向公所反應，希望能將護欄升高，讓民眾欣賞夜景時生命更有保障。

▲警消獲報抵達現場後，將跌落的民眾救起，事後消防員也在現場緊急拉起封鎖線。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.23）

警方初步調查表示，江女（26歲）供稱，今（22）日凌晨因沿著護欄外的水泥底座漫步，才不慎摔落，另外警方則從林女（47歲）身上聞到酒味，據她供稱，是坐在護欄外水泥底座看夜景，而不慎摔落。