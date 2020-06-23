振興漁產品　宜縣運用電商行銷「宜蘭斑」及旗魚鬆

隨著疫情趨緩，宜蘭縣政府今(23)日在縣民大廳舉辦振興漁產品記者會，透過網路電商「LINE購物」首波行銷在地「宜蘭斑」及南方澳旗魚鬆，縣長林姿妙同時宣布端午節優惠方案，希望藉此振興縣內漁產經濟。林姿妙表示，夏日正是臺灣農漁特產品盛產時節，直接接引太平洋海水養殖的「宜蘭斑」石斑魚不僅肉質鮮嫩美味，更富含膠質及營養價值；另南方澳旗魚鬆嚴選太平洋現捕旗魚獨家製成，每口都含有旗魚的鮮美。這次結合網路線上購物平台「LINE購物」的台灣勁得時「宜蘭嚴選」口袋商店推出多種超值、限時、限量優惠，希望透過網路購物的快速與便利，讓全台消費者都能快速選購新鮮美味的宜蘭太平洋漁產。今天記者會上，由宜蘭著名無菜單料理餐廳「掌上明珠」任伯翰主廚與縣長林姿妙一同料理加入宜蘭在地食材的「金棗石斑」及「三星蔥燒石斑」，主廚更一口氣展示10道結合宜蘭在地食材的「石全石美」宜蘭斑料理，同時邀請與會人士品嘗「頭城花生豆腐石斑」；林姿妙直呼真的好吃，鼓勵全臺鄉親多多選購「宜蘭斑」，用舌尖親自感受「宜蘭斑」的美味。記者會最後發布民眾最關心的促銷方案，包含：「限量1,000筆下單免運費，購買宜蘭斑及旗魚鬆皆享免運優惠」、「宜蘭斑、旗魚鬆限時免運特價」。林姿妙表示，折扣一定要讓消費者有感，歡慶即將到來的端午佳節，更加碼祭出端午獨家優惠「買宜蘭斑送白蝦」及「旗魚鬆買二送一」。