化身撐舟勇士　宜縣藥師公會號召愛心藥局助創世

今年受新冠肺炎疫情影響，公益捐款與發票較往年減少，端午前夕宜蘭縣藥師公會5位藥師化身「撐舟勇士」，今（23）日下午以一人一槳合力，撐起希望之舟，號召縣內更多愛心藥局參與「蘭陽植愛」，為創世羅東院的弱勢朋友散播希望、散播愛，這已是該會連續6年發起這樣的活動。自實施口罩購買實名制，方便民眾購買口罩，藥師業務繁忙，但她們仍不忘為創世募集植物人尿布經費。端午節前夕，宜蘭縣藥師公會理事長楊永安帶領藥師們，化身龍舟槳手和奪標手，乘載著愛心尿布，齊聲吶喊向前划，最後將「50家愛心藥局」的標旗拿下，期許今年愛心藥局50家目標能順利達陣。楊永安表示，自103年號召縣內31家社區藥局發起「蘭陽植愛」活動，舒緩創世羅東院衛材經費支出。今年盼更多藥局投身公益行列，也歡迎民眾前往愛心認證之藥局，指定認助尿布，給植物人舒適乾爽的關懷。創世服務的植物人中，以男性比例居多，且年齡多落在40至60歲間，更有一半身分是「父親」角色。當家中宛如舵手的父親，遭逢意外或疾病突然倒下，整個家庭陷入困境，需要大眾齊力幫助，才能回歸正軌，希望號召企業單位及個人，擔任植物人家庭撐舟勇士，一人一槳，共度難關，愛心專線03-9533468。