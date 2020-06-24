台北桃園三倍券大方加碼　民進黨批：新北有實體牛肉？

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新北市長侯友宜今（24）接受新北市議會民進黨團總質詢，黨團針對新北市的三倍券振興方案，比較北北桃的差別，市議員彭佳芸說台北市敬老卡、學生卡加碼1千，桃園發出5百元電子振興券，但新北市卻無法端出實體牛肉？侯友宜回應，新北市不用撒大錢帶動經濟，會由市長帶頭促進商圈消費。市議員彭佳芸首先詢問侯友宜會不會在新北市使用三倍券？侯說他會帶太太去住新北市的飯店，他也已經規劃帶市府同仁去飯店舉行圓桌會議，希望由市長帶動全體市民去新北市飯店消費此外，彭佳芸說，各縣市因應三倍券推出配套方案，例如台北市綁定敬老愛心加碼1千元、桃園市送出1萬份500元電子振興券，7月份入住桃園飯店害送免費1日遊行程，相較起來新北市方案似乎不吸引人？侯友宜表示，他認為振興經濟不一定要花大錢，而是要達到最有效的成果，吸引全國市民來新北市消費，目前新北市也有很多抽獎活動，住宿打8折 ，估算下來一晚可省1200到1500元，商圈消費8折再8折，不會輸給桃園台北市，「振興經濟是循序漸進的，要促進經濟首先要帶給民眾信心，商圈消費由我帶頭，帶來媒體效應和人潮。」侯友宜說，綁定敬老卡、愛心卡等加碼方式，可能因手續繁瑣，導致某些長輩不確定會不會使用，應該要用簡單清楚的方式讓民眾了解，而不是用「撒大錢」帶動經濟。市議員鄭宇恩表示，新北市針對三倍券的促銷方雖然有很多種，但是資訊繁雜，分散在各局處，應該要統整起來，製作清楚列表、宣傳手法，讓資訊傳達明確清楚；侯友宜回應，因為三倍券7月15日開始試用，市府預計在月底舉辦記者會，將新北市1千種打折扣的商品明確列出，旅遊、運動’採買類別都會很清楚。