花98萬辦露天電影院收入僅2萬？侯：達到拋磚引玉效果

新北市長侯友宜今（24）接受新北市議會民進黨團總質詢，黨團針對新北市促進經濟的政策提出質疑，包含先前舉辦的露天電影院，被批創造的收入與支出差很多，不符合經濟效益。此外東森購物與新北的電商平台合作在5月底結束，議員質疑電商如此大商機，新北市卻停止合作、也無相關對應措施，質疑後續相關計畫為何？市議員張志豪表示，暑假即將到來，目前全台中南部的飯店都可以達到住房率百分百，但為什麼新北市不行？此外，三倍券振興方案中，新北市提出「消費滿６百元送運動中心１小時」，他認為僅送出50元的門票，如何成為促進消費的誘因？新北市近期支出98萬舉辦「露天電影院」，入場僅100台車左右，收入約2萬元，不太符合經濟效應，要求侯友宜給出回應。侯友宜回應，他是在菜市場長大，不是經濟專家，舉辦露天電影院主要是針對防疫期間電影院生意不好，透過此活動拋磚引玉，讓民眾放心去看電影，帶動新北市所有影城的生意。市議員李坤城說，侯友宜在議會說三倍券「促銷手法複雜，老人不會用」是否暗諷台北市的敬老愛心卡加碼方案？侯說沒有這意思，尊重台北市做法，各地加碼越多我們都開心，每個地區做法不同。此外，新北市與東森購物合作推出「新北專區」，108年創造351萬商機，因疫情創造「宅經濟」，109年上半年已創造633萬商機，不過市議員何博文質疑，創下如此大商機的合作卻已在5月底結束，經發局原先提供的資料甚至有誤，與數字相差甚遠；經發局對此回應，本次合作為東森集團免費提供，協助新北業者於疫情期間透過電商平台拓展商機，目前已完成公告新北電商計畫標案，後續將評選出執行廠商執行後續計畫。