13年資歷幼教師霸凌女童拉頭髮　扯謊遭打臉立即解職

嘉義縣民雄鄉發生一起私立幼兒園在午休時，女學童遭女教師用手拉扯頭髮，害女童摔倒造成右小腿瘀青；家長詢問時女師竟謊稱為女童整理髮飾，經議員介入調閱幼兒園監視影像，已打臉女師說法；嘉義縣府教育處到場了解，女師承認管教失當，園方也坦承疏失，服務13年的女師立遭解職，縣府另將依教保法進行懲處。
民雄鄉某私立幼兒園，曾姓女教師認張姓女學童午休時仍在教室外走動，未先了解原因，當下即疑似情緒失控的將女童棉被丟到教室外，還出手拉扯女童頭髮，導致女童不慎跌坐在地，腿部瘀青。
女童回家後，曾向媽媽反映午休時被曾姓女老師拉頭髮，經媽媽到校了解，曾姓女教師表示自己想要幫女童整理髮飾，才會扯到女童頭髮，說法與女童明顯有出入；女童家長即要求園方看監視器以還原真相，園方一度還以没密碼為由拒絕，後經縣議員介入後，才將監視錄影公布還原事實。
監視錄影顯示，女童由廁所回來，頭髮明顯没有髮飾，走向自己位子時，曾教師已站在一旁，老師先將棉被丟出教室外，女童則被曾姓教師拉扯頭髮跌坐地上痛哭，監視內容呈現事實經過，明顯打臉曾姓女教師的說法。
再經縣政府教育處介入調查，曾姓老師坦承管教不當，幼兒園也坦承有疏失，已親自到女童家道歉，但雙方洽談和解失敗，家長決定提出告訴；教育處將依幼兒教育及照顧法處新台幣6千元以上，3萬元以下罰鍰，並公布行為人之姓名及機構名稱。
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