台中購物節知名小吃「望節興嘆」　議員批不接地氣

台中購物節進入最後倒數，今(24)日民進黨議員鄭功進、楊典忠市政總質詢指出，台中購物節活動官網上點選企業合作成為贊助夥伴、或加入電商專區，都必須先打電話到台北洽詢，令市民不禁質疑，這究竟是台中購物節，還是台北購物節在台中？其次，台中市各區的知名小吃，都必須建置QR碼才能參與，許多在地美食往往都是「望節興嘆」被排除。鄭功進也建議，既然市府之前在阿中部長來行銷台中購物節時，都知道推出廣受好評的「澎湃包」被秒殺，這次七月的購物節檔期，更應該接地氣，催生各行政區在地特產的澎湃包2.0。鄭功進指出，不論是信義街上的無名湯包、大智路的姊弟麵攤、爌肉蕭，甚至是復興路的台中肉圓，光是一個臺中火車站周邊，到這些知名小吃店家消費，幾乎都找不到能參加台中購物節的QR碼，被排除在購物節之外的特色小吃，悖離了原先市府花公帑舉辦台中購物節、要發揚城市在地特色的本質。鄭功進也強調，正如百貨公司的美食地下街，往往是人潮聚集最多的地方。應盡速在官方網站上，針對各行政區的知名小吃做資訊揭露，並加速推廣邀請在地特色商家，加入此次的台中購物節，同時要求市府觀光旅遊局，負起在地旅遊行銷的責任，市府團隊已經執政一年半，如此作為感覺很不接地氣。楊典忠表示，7月1日即將舉辦台中購物節，去年4月市長來清水公所開市政會議，開完會還特別開直播、吃擀麵，後來都沒有行銷擀麵一條街的政策，到清水吃擀麵、米糕可以抽獎嗎？民眾根本無從得知哪些商家美食有QR code，詢問局長到牛罵頭園區山步館喝咖啡、高美濕地體驗館消費可不可以參加購物節抽獎？也都無法得到答案，實在非常落漆。經發局長張峯源表示，購物節推出6大主題活動，橫跨山海屯都，其中「台中之最，限時必選」活動將自7月1日起至7月10日線上線下共同進行，除有線上專屬優惠，並於7月5日在逢甲商圈舉辦實體活動「千人雞排尬珍奶」，為商圈聚集人氣，市府會以此活動為基礎，邀請各區公所共同商討，推出屬於各區的特色澎湃包。經發局說，推廣台中特色夜市美食，市府今年台中購物節特別於7月11日規劃美食饗宴，8月份有美食PK賽，以傳統辦桌方式完整呈現各夜市代表性的人氣美食，並廣邀網路票選的人氣店家加入優惠店家。