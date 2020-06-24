中市三倍券最划算？議員要求市府快加碼現金回饋

「三倍券」升級為各縣市優惠回饋大戰，今(24)日民進黨議員賴佳微、江肇國、李天生、蔡耀頡等聯合總質詢時表示，盧市長號稱三倍券來台中使用最划算，但是現在各縣市推出現金加碼一個比一個多，相較台中只有抽獎機會完全相形失色，建議市府盡快宣布現金加碼。江肇國表示，其他五都都結合振興券採取加碼或優惠方案，但台中市目前只有推出空幻的抽獎機會，這樣真的有辦法吸引人來台中消費嗎？他要求，市府應盡快改為實體優惠或金額加碼方案，讓振興券結合購物節吸引更多民眾來台中。賴佳微表示，現在大家都在關注哪個縣市的三倍券加碼最多就打算暑假去哪裡玩，像是台北市前幾天推出綁定悠遊卡、敬老卡就回饋多一千，新北市推出運動中心三倍卷消費滿千元送千元抵用券，桃園也推出加碼換夜市券，當時三倍券一推出，盧市長就信誓旦旦的說，來台中用絕對最划算，但是現在一比下來，台中真的有最划算嗎？蔡耀頡表示，疫情過後商家都在期盼能夠紓困，但市府現在加碼完全不到位，家長們暑假想帶孩子出去遊玩，如果看到哪個縣市的振興券加碼更多，都會早在最近就提前訂好房間，市府竟然回覆現在還沒7月15號，所以請大家繼續拭目以待，但是再拖下去，台中的商機是不是都被市府給拖掉了？要求市府盡速提出現金加碼。市長盧秀燕表示，市府去年首次舉辦購物節，登錄金額達25億元、下載APP人數20萬人，加入的商家則有2萬家。今年持續積極強化辦理，為提供優質購物體驗。此外，全台中市的店家都可以參加活動，若成為合作店家，民眾消費167元就可以參加抽獎，不用累計到500元。經發局說，市府加強購物節APP永續使用，提供店家更多便利性，店家報名後可至店家後台更新店家資訊，市府也已通知店家可上線更新照片，並說明操作流程，店家將陸續更新上架照片，增加形象曝光，刺激買氣。