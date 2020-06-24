台中購物節APP花720萬　議員批市府錢多問題百出

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台中購物節7月1日登場，購物節APP扮演推動整個活動的重要角色，今天民進黨議員們在議會質詢中踢爆，APP問題百出大部分商家沒有自己的圖片，互動景點沒有名稱、推薦店家都是固定幾家，議員質疑，今年重新再花一筆720萬預算去做一個新APP是不是錢都白花了？賴佳微指出，以她的選區為例，搜尋出279家北區的合作商家，發現裡面有自家圖片的竟然只有不到20家，這個比例真的很誇張連老台中人的記憶，北區有名的翁記泡沫紅茶，都沒有自己的圖，這是要怎麼推動觀光？賴佳微還發現裡頭的打卡景點，居然多數都沒有名稱，完全沒有扮演行銷台中特色景點的功能她還發現，APP內廣告推薦的商家都是固定十家，市府難道不覺得這有公平性的問題？李天生質疑，盧秀燕每次辦一個購物節都要重新弄一個APP，難道以前的APP都不能再拿來沿用嗎？每年都要重新編列預算花市民納稅錢六、七百萬重新做一個這麼類似的app，四年下來不就要花快三千萬？市民聽到心都會淌血。蔡耀頡表示，市府現在APP連照片都沒有，還說外面的企業花了上千萬、上億才辦法做好，反觀上海上個月才結束的五五購物節卻已做到攤攤可直播，盧市長曾說台中購物節要躋身世界級，但卻是落後世界一大截。江肇國更表示，市府在購物節記者會說要招募實體3萬家，現在卻只招募16000家，市長還說參加合作店家是因為商家聰明，難道其他沒合作的店家都是笨的嗎？江肇國認為，笨的、不用心的是市府，市府漫不經心，沒有想法，未主動邀請在地名攤、名產的優良店家加入合作店家，減少了購物節的精彩度，也讓購物節失去了台中特色，只剩下賭運氣的抽獎。江肇國感嘆，都第二屆了還找不到活動的精神內涵，令人遺憾！綠營議員們呼籲，請市府盡快檢討APP系統的建置，除了要修正錯誤之外，更應主動協助這些名攤、名店納入建置，不是只會宣傳連鎖商家，讓台中特色的店家卻無人聞問，更不要讓錯誤再次淪為台中購物節的笑柄。市長盧秀燕表示，今年購物節，提供優質購物體驗，此次除了實體店家外，也開拓電商通路，購物節期間更將開辦「台中專區」，讓消費者購物更輕鬆，此外，全台中市的店家都可以參加活動，若成為合作店家，民眾消費167元就可以參加抽獎，不用累計到500元。市府會持續提升APP系統方便性與宣導活動，吸引更多人參與。經發局說，為吸引民眾至台中各特色景點及場館，市府各局處陸續提供特色點，持續增加不同主題地圖，系統平台團隊將協助上架至APP，吸引民眾前往打卡，更設立闖關活動，完成闖關後，將可獲得點數、兌換獎品。