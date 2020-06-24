雙北UBIKE爭議　交通局長：若有不便下台負責

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新北市長侯友宜今（24）接受新北市議會民進黨團總質詢，黨團針對台北市更新UBIKE 2.0系統，與新北市使用的UBIKE 1.0系統不相容，讓單車通勤族無地可停；有議員批柯文哲貿然更新，沒有與侯討論，也質疑侯明年合約到期後，到底是更換系統或維持原樣？交通局長鍾鳴時回應，如果民眾無車可借，他將下台以示負責。台北市決定升級成UBIKE 2.0，如今新北市將面對台北若升級，將與新北市目前使用的UBIKE 1.0系統不相容，許多新北市民若要使用腳踏車通勤至台北，恐怕會造成無法停車的問題，市議員張志豪認為柯文哲一直綁架新北市、頻頻對侯喊話侯回應，柯是關心不是喊話，台北市因為有時間性壓力，但新北市要升級2.0系統，需考量到預算問題，一切已市民權益為主。交通局長鍾鳴時表示，新北市UBIKE合作合約在明年8月結束，在那之前就會公開招標廠商，到時會採用UBIKE 2.0系統，或是使用目前正在試用的無樁式電子圍籬單車，會依照試用結果和雙北協調結果中「緩和過度」調整，他強調系統、車輛在過渡過程中絕對不會讓民眾無車可借、無地可還，「否則我下台以示負責。」侯友宜說，新北市每天有10萬人次使用UBIKE，其中2500人次單趟使用UBIKE通勤前往台北，代表每天會有5000人使用UBIKE往返雙北，他強調新北市UBIKE 1.0若過渡到2.0絕對會以緩和過度方式，不會造成市民不方便；新北市因為在郊區設有不少UBIKE 1.0站點，但其站點周轉率太低，若要全體更換成2.0，支出費用龐大，對新北市來說負擔太大。市議員何博文表示，新北市目前共有19000輛UBIKE，依照7年就屆齡汰換的規定，明年將會汰換1600輛，他擔心若更換至2.0系統，恐怕會造成剩餘車輛全遭棄置，造成浪費；他認為台北市長柯文哲事前沒有跟侯友宜討論此議題，也未知會新北市議會，就貿然宣布要更換系統，絲毫沒考量到雙北系統不相容的問題。何博文表示，雙北副市長交流會議將在7月18日舉辦，他認為在兩市尚未討論出應對措施前，確保新北市民在使用UBIKE時不會損害權益，「柯文哲應該立即停止更新成UBKE 2.0系統！」他要求侯友宜在議會向柯喊話；侯回應台北目前朝更新方向邁進，但新北市仍會持續與他們溝通，對談焦點就是讓新北民眾騎車至台北不會無法停車。