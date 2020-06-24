「誰在你身邊」取景台中　何潤東大讚好好拍

金鐘導演何潤東最新力作「誰在你身邊」在台中取景拍攝，電影取景霧峰光復新村、南屯文心森林公園、大甲松柏港北堤沙灘等知名地標，何潤東更大讚「台中好好拍」，台中市政府新聞局副局長陳佳君表示，台中有景、有補助、有資源，更有濃濃的人情味，非常歡迎劇組來台中拍攝。「誰在你身邊」劇組日前於大甲區松柏港北堤沙灘拍攝徐若瑄殺青戲，副局長陳佳君率領台中市影視發展基金會執行長林盈志等人探班，為劇組加油打氣；陳佳君表示，台中坐擁山、海、屯、都等多元景觀，劇組來台中取景不怕沒元素。市府除提供拍攝補助，更有中市影視發展基金會的單一窗口協拍服務，提供劇組所需拍攝地點諮詢、代為協調各類行政事項等，方便劇組作業。導演何潤東也贊同，台中天氣穩定宜人，在松柏港北堤沙灘拍攝時，還有當地居民主動協助維護片場秩序，讓拍片過程格外順利，感受到台中濃濃的人情味，新聞局、影視發展基金會及各單位在拍攝期間更是鼎力相助，有這麼多的幫助，一定會將最好的作品呈現在觀眾面前。新聞局表示，電視影集「誰在你身邊」由金鐘導演執導，男主角由金鐘視帝莊凱勛，及曾入圍電視金鐘獎最佳男配角陳恩峰擔綱；女主角則由徐若瑄、張鈞甯兩位女神級演員擔任，徐若瑄更首度身兼製作人，她表示，身為台中人到老家拍戲有種安心感，壓力頓時降低不少。