中市垃圾總量管制　議員質疑官商勾結

台中市環保局目前垃圾總量管制以來，產生許多民怨；垃圾清運業者滿腹苦水，議員張彥彤今(24)質疑，所謂垃圾總量管制，只針對沒有背景的合法廠商，但少數「特殊背景」廠商，清運超過核准量垃圾進場，環保局視若無睹﹐如果說沒有官商勾結有誰相信？張彥彤表示，自實施垃圾總量管制以來，許多社區大樓反映垃圾清運業者漲價、甚至廢棄合約不願清運，產生許多民怨；而垃圾清運業者也滿腹苦水，認為市府一邊刪減業者的契約許可量，一邊又要求業者不漲價不減服務品質，根本就是讓業者背黑鍋；而環保局過去對外界質疑的回應，一律都是雙手一攤推給市場機制。張彥彤說，日前有垃圾清運業者向他檢舉表示，所謂的垃圾總量管制，只是管制沒有背景的合法廠商，但是少數有力廠商，仗著自己有特殊背景，就算清運超過核准量的垃圾進場，環保局也視若無睹，這種針對特定廠商的放水行為，如果說其中沒有官商勾結，有誰相信？對此，張彥彤進行調查與求證，要求環保局提出各家廠商每日進場實際垃圾量與核准量的報表外，也要求環保局稽查某些特定清運業者的垃圾車，確認是否有偷渡垃圾的情況。他說，對於環保局調查結果讓他失望，環保局至今拒絕提供，甚至其中是不是有廠商傾倒超過核准量的垃圾也不敢說明，根據環保局對業者垃圾車的稽查結果，每次都發現在第一個定點應為空車的垃圾車，都已經裝載了部分的垃圾，雖然司機都辯稱是先去載運其他契約內客戶的垃圾，但是不合理之處實在太多，難以相信這中間沒有人謀不臧，要求政風單位就應該立即介入調查揪出害群之馬。