美食巷仔內／消暑「冰」水餃直接吃！黑糖糕老闆創意無限

▲冰水餃最大的特色在於「即開即食」，不需要加溫就能享受美食，方便外出旅遊攜帶。（圖／記者張塵攝，2020.06.24）

▲使用微晶冷凍技術製作冰水餃，由水餃皮至內餡都是鄭龍蛟一手包辦研發，即開即食的冰水餃專賣店，就開在風景優美的跨海大橋旁。（圖／記者張塵攝，2020.06.24）

蝦密！可以直接吃的冰水餃，在炎炎夏日食慾不振時來一顆冰涼爽口的水餃，是多麼消暑的滋味。在澎湖漁翁島跨海大橋旁，知名的黑妞黑糖糕老闆鄭龍蛟，利用微晶冷凍技術做出全國第一顆「冰水餃」專賣店，在這不僅可以一覽大橋的優美景致，配上傳統的風茹茶，保證一試成主顧。澎湖率先引進微晶冷凍空調技術的黑妞黑糖糕，成功讓原本常溫保存期僅3天的黑糖糕，延長保存期限，同時最大的特色在於「即開即食」，不需要加溫就能享受美食，方便外出旅遊攜帶，而運用微晶冷凍技術，將食物分子壓縮變小，不會破壞食物原有的口感，又能延伸食物保存期，被視為澎湖傳統特產業最具變革性發明。黑妞老闆鄭鄭龍蛟這次利用微晶冷凍空調技術，研發出平民美食最愛的冰水餃，他說由於水餃必須先燒水再下鍋煮食，對於分秒必爭的現代人而言，煮食水餃的準備工作過於耗時，於是他靈機一動，使用微晶冷凍技術製作冰水餃，由水餃皮至內餡一手包辦研發，終於完成即開即食的冰水餃，並在漁翁島遊客中心旁展店，成為全國首間冰水餃專賣店。除了冰水餃之外，店內也有古早味涼米糕，還有澎湖獨有的風茹茶、仙人掌汁、一條根茶、蘆薈汁等各式冰品飲料販賣，全以澎湖原料食材製作，絕對是道地澎湖風味美食。