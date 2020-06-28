藝饗情懷　黃淨琪個展將美置入生活

▲黃淨琪強調，美育最重要的目的，是懂得生活的藝術家，讓美的事物置入生活中，懂得生活的人能苦中作樂，化腐朽為神奇，創造奇蹟。（圖／記者葉靜美攝）

▲鹿港公會堂推出「藝饗情懷-黃淨琪個展」，展出30座石雕、30幅油畫、漆器8件、及百多件紙黏土捏塑作品。（圖／記者葉靜美攝影）

鹿港公會堂即日起至7月26日推出「藝饗情懷-黃淨琪個展」，展出30座石雕、30幅油畫、漆器8件、及百多件紙黏土捏塑作品。鹿港鎮長許志宏表示，黃淨琪老師的石雕作品巧奪天工，融入對自然的關愛，呈現對清淨的嚮往，為樸石注入生命力，非常可貴，歡迎各界踴躍來欣賞。黃淨琪喜愛蓮花，以蓮花為主題進行石雕創作達13年，她利用堅硬的石頭來表現柔軟的植物，雕出迎風搖曳的蓮花、花苞、荷葉、青蛙、小鳥，栩栩如生，賦予了石材生命力，並在青蛙相伴下，一動一靜傳達荷塘的生命故事。黃淨琪表示，2005年學習漆藝，但因接觸生漆，體質不適合而作罷。2006年先後拜2位國寶級大師學習油畫，10年期間參與多次比賽獲得佳績。這次展出的30幅油畫，也是表達對已往生的恩師追思之憶。學習石雕10餘年，黃淨琪在2018年榮獲臺中市第九屆薪火相傳藝術家接力展的最高榮耀，並3次榮獲臺灣中部美展第一名，也得到數十件優選、入選的成績。黃淨琪曾獲頒師鐸獎，2018年卸下教師身分後，全心投入藝術創作，希望持續用石材雕琢出觸動人心的生命情感。用紙粘土捏塑玩出生命的光彩–樂活人生。黃淨琪強調，美育最重要的目的，是懂得生活的藝術家，讓美的事物置入生活中，懂得生活的人能苦中作樂，化腐朽為神奇，創造奇蹟。許志宏表示，觀賞黃淨琪老師的紙黏土創作深具療癒、舒壓與放鬆情緒的作用，讓大家沉浸於創作者對於美的追求及突破，作品獨樹一格，已達信手拈來自如的境界。