影／回饋鄉里　園藝專家夫婦捐贈救護車

田尾園藝專家黃天鶴、黃張吟夫婦捐贈1輛救護車給縣消防局，彰化縣長王惠美今(24)日親自登門感謝，讚譽有「黑松始祖」之稱的黃天鶴樂善好施、勤於助人，只因近年曾搭乘119救護車前往醫院治療，特別捐贈配備有12導程心電圖機救護車，供田尾分隊做為緊急救護使用，嘉惠田尾鄉親。

▲彰化縣長王惠美親自登門感謝黃張吟捐贈救護車給縣消防局。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）

王惠美說，92歲的黃天鶴曾任鄉民代表，也興辦過培元中學，早期販售種雞，退休後栽培苗木，把日本黑松成功引進田尾鄉種植，被園藝界尊稱「黑松始祖」，捐贈的救護車將配置在消防局第四大隊田尾分隊，為田尾鄉親提供必要的服務。

黃天鶴女婿也是獲提名為第六屆監委的賴振昌表示，岳父一向很關心地方的事務，因感受到救護車輛的必要性，因此今日捐贈救護車，是發自內心的想為地方出一份力，希望藉此拋磚引玉的行為，讓社會更和諧，對老人的照顧更完善。

王惠美表示，彰化縣到院前緊急救護工作逐年快速的成長，經統計108年救護出勤次數已達5萬4,658件，救護量日益增加，平均每天出勤150件，救護車耗損率相對增加，但是在民間資源挹注及消防局全體同仁努力之下，救護品質亦持續提升。

王惠美說，彰化縣消防局在去(108)年創全國之先，救護車全面配置12導程心電圖機，去(108)年到院前心肺功能停止(OHCA)存活率提升至20.4%，另外12導程心電圖機也在今(109)年成功搶救39例急性心肌梗塞(AMI)患者。

▲黃天鶴、黃張吟夫婦特別捐贈配備有12導程心電圖機救護車，供田尾分隊做為緊急救護使用。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）

消防局長蕭嘉政指出，本次受贈的救護車加入彰化縣消防局緊急救護行列，將有助於提升彰化縣到院前緊急救護品質，尤其面對嚴峻的新冠肺炎防疫期間，更能提升防護，進行安全的送醫處置。

王惠美再次感謝黃天鶴、黃張吟夫婦無私奉獻的捐贈，期待能發揮拋磚引玉的效果，讓更多善心人士響應，共同創造美好彰化、希望城市，讓鄉親的生命及健康獲得更大的保障。