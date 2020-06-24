斗南跨站仍存停車問題　縣長協調台鐵配合改善

▲縣長張麗善要求台鐵就地方實際需求作配合。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.06.24）

▲縣議員蔡東富要求縣政府一定嚴格把關。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.06.24）

▲施工中的台鐵斗南站跨站式站房完工在即。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.06.24）

施工中的台鐵斗南站跨站式站房完工在即，雲林縣長張麗善關心日後前後站的觀光前瞻性和停車規劃，特別在今（24）日下午會同縣議員蔡東富和地方里長等前往會勘，以免重蹈現今的站前停車亂象，要求台鐵就地方實際需求作配合。斥資近1.9億元的台鐵斗南跨站式站房新建工程，自106年12月7日開工，預定今（109）年7月17日完成第一階段工期，再配合部分使用執照取得後的160工作天完成第二階段；其工程除保留歷史建物舊有車站外，尚導入綠建築設計與舊站房及周遭鐵道倉庫群，規劃新穎跨站式站房，除強化既有旅運設施及無障礙空間外，並廣設多目標使用空間，增進在地商業及藝文活動，期能促進地方的繁榮與發展。不過台鐵原設計規劃編列184萬元的東站（即後站）公共藝術費用，以及機慢車停車位，恐不及實際需求，讓縣議員蔡東富、鎮長沈暉勛和各里長等地方民代，擔心跨站式工程完成啟用時，不能達到預期的觀光效能，同時僧多粥少的停車位設計規劃，恐又重蹈前站一位難求的停車亂象，不但無法彌補改善前站的停車問題，反而又增加後站的停車問題壓力，因而向雲林縣府陳情要求協調台鐵配合改善，滿足地方的實際需求。今（24）日下午4時，台鐵總工程師高明鋆、嘉義工務段長鄭盛宏等和雲林縣長張麗善、縣議員蔡東富、鎮長沈暉勛和縣府相關人員，在工程工地事務所進行協調，斗南鎮大同里沈村男等14位里長亦到場關心。縣長張麗善指出，斗南跨站式站房新建工程周邊規劃雖不盡地方的實際需求，因而憂心歷史建物的舊有車站和新建僅184萬元的公共藝術費用，不能達到預期的觀光發展和停車等需求，因此要求台鐵方面提高公共藝術建設費用，有利發展地方觀光。縣議員蔡東富表示，台鐵若不願意配合地方解決停車的實際需求做改善，要求縣政府一定嚴格把關，不得草率發給使用執照，否則不排除親率各里長和地方民代前往台北，向鐵路局發動丟雞蛋等激烈陳抗；另外，出席與會的台鐵總工程師高明鋆則表示將會配合地方的要求盡力辦理。