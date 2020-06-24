影／段樹文宣誓就職市議員　哽咽跪謝92歲母親

▲段樹文表示，未來在黨團總召及議員同事的支持下，會非常努力進入狀況，對於社會不公不義的事，一定不會妥協，為桃園廣大市民爭取更多福祉。（圖／記者李春台攝, 2020.06.24）

曾列國內十大槍擊要犯的段樹文，今(24)日下午於桃園市議會舉行宣誓就職典禮，段樹文高齡92歲的老母親黃閑妹及家人應邀觀禮，他特別下跪獻花感謝母親；對於兒子遞補議員的期許，段母說，希望他好好做，要照顧大家。由於前桃園市議員劉茂群因涉送賄，被高等法院二審宣判當選無效，議員懸缺由該區「落選頭」無黨籍段樹文遞補，段樹文今天在桃園地方法院庭長張益銘監誓下宣誓就職，議長邱奕勝親自主持，代表市議會恭喜段來到議會大家庭，相信他的社會歷練、人民請託，未來一定不會辜負八德鄉親期待。事母至孝的段樹文今天特別下跪獻花給母親，哽咽向媽媽道謝；他說，讓媽媽擔心受苦了那麼多年，現在終於能夠讓媽媽不再為他擔心，他一定會做一個更認真努力為市民代言的議員。加入議會無黨團結聯盟的段樹文表示，因為自己是政治素人，未來在黨團總召及議員同事的支持下，會非常努力進入狀況，對於社會不公不義的事，一定不會妥協；同時也會堅決支持市府團隊，為桃園廣大市民爭取更多福祉。桃園市長鄭文燦也特別帶來中選會頒發的當選證書給段樹文，除了恭喜段進入市議會能夠為地方故鄉為桃園做更多的事情；鄭表示，過去段樹文在擔任玉元宮主委期間讓信徒增加、照顧轄區所有學校，期許段能把在玉元宮經營的經驗帶到議會，相信以他過去努力的成果，可以讓地方或桃園許多民意獲得充分反應。