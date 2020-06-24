影／北斗鎮爌肉飯店驚傳凶殺案　女員工受傷送醫

彰化縣北斗鎮中華路一間爌肉飯店，今（24）日下午3時30分驚傳凶殺案，一名持刀男子突然闖入，朝店內其中1名備料的女員工揮舞，持刀男砍傷員工後隨即逃離現場，被砍的女員工身上有多處刀傷，經送往北斗卓醫院急救後並無大礙，警方在案發後3小時將嫌犯追緝到案，正漏夜偵查中。

▲郭姓越南籍員工往店內廁所旁移動想躲藏，楊男不爽便尾隨衝進備料區逞兇。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）

這一起兇殺案發生在北斗鎮鬧區的中華路上，知名爌肉飯店正備料準備營業時，該店一名4個月前離職的楊姓員工，持刀進入店內對一名女員工揮砍，造成該名女員工臉部及手出現多處刀傷，楊男行凶後逃逸。

爌肉飯店陳姓老闆說，當時店內非用餐期，僅有兩名員工在店裡備料營業，楊姓男子（58歲）持刀闖進店內，要求與郭姓（37歲）越南籍員工談話，但楊男手上持刀令郭女心生畏懼，便往店內廁所旁移動想躲藏，楊男不爽便尾隨衝進備料區，對著郭女就是一陣猛打。

▲爌肉飯店陳姓老闆說，當時店內非用餐期，僅有兩名員工在店裡備料營業。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）

陳姓業者表示，這兩名員工先後在店裡工作過3、4年時間，楊姓員工則在4個月前離職，兩人在店內工作時沒有任何異狀，但私底下有無糾紛他不得而知，事發時他也不在現場，是員工告訴他才趕回來。

郭女說，她也不知道楊男為什麼要砍她，當時她看到楊男手裡拿著刀，讓她很害怕，才會想躲開，沒想到楊男追上來打她、還砍傷她，之前她和楊男一起工作時，兩人之間並沒有糾紛。

警方表示，獲報到場後楊男已逃離現場，僅留下受傷的郭女，隨後緊急將郭女送往醫院急救，目前已掌握犯嫌身分追緝中，而郭女的前額、右臉頰、右耳後、右手大拇指等多處撕裂傷，其餘部位則有些許擦挫傷，應該是刀傷。

卓醫院醫護人員表示，郭女受有前額、右臉頰、右耳後、右手大拇指等多處撕裂傷，其餘部位則有些許擦挫傷，據傷口顯示應為刀傷。