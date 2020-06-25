冬山河生態綠舟遊船夜航　光雕燈影如夢境

冬山河生態綠舟大地遊戲區25日起除白天開放入園外，更首度開放晚上6點至10點免費入園夜間探索體驗及啟動遊船夜航；航程會經過一座由七彩線條所串聯橋身的森之脈橋，當夜幕降臨，橋身閃爍著浪漫光雕，結合冬山河河域倒影波紋，在浩瀚星空下，彷彿進入一處七彩流域的夢幻世界。宜蘭縣政府表示，開放夜間探索之生態綠舟大地遊戲區內，除維持自然環境教育、體驗之功能外，在不干擾自然生態休息的原則下，在悠閒的夜晚，清風微拂，緩緩踏入，浮現眼簾盡是以森林夜光趴為主題的魅力園區，在靜謐的氛圍下，有別大量燈火營造出的夜景，民眾可以體驗夜間景色的另一種生命力。而沿著管理中心周圍、大草坪區及遊園主動線步道至森之脈橋右岸，沿途會發現林間的鳥類及動物：烏鶖、藍鵲、貓頭鷹、獼猴等裝置藝術，不只在豔陽下多采多姿，在夜間更重新綻放出美麗風采。此外，生態綠舟也首度啟動夜間遊船，民眾可以選擇搭乘夜航光之船從不同角度欣賞生態綠舟夜間光影風貌，航程途中會經過一座由七彩線條所串聯橋身的森之脈橋，當夜幕降臨之際，橋身閃爍著浪漫光雕燈影，結合冬山河河域倒影波紋，浩瀚星空下，彷彿進入一處七彩流域的夢幻世界。更值得一提，為豐富園區親子樂趣，冬山河生態綠舟賣店規劃多元的餐飲服務及系列微型體驗活動，來到這裡不只感受大自然夜幕美景，還能愜意舒適坐躺在綠茵上，看場星光露天電影，同時，生態綠舟園區餐飲服務也同步開放至晚上10點，並提供更多在地特色食材的餐點服務，讓遊客置身在仲夏暮夜星空下，品嚐獨一無二美食，感受史無前例的感官享受。