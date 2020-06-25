影／端午節　榮家長輩體驗不一樣的龍舟賽

▲彰化榮家舉行「陸上龍舟」趣味競賽，龍舟就在笑聲、鑼鼓聲及加油聲中一一邁向終點，長輩們歡渡一個充滿活力的傳統節慶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.25）

端午節就是要吃粽子、賽龍舟，水上划龍舟不稀奇，陸上行舟才罕見！端午節是華人四大傳統節日之一，為了讓長輩們有不一樣的體驗，彰化榮譽國民之家今（25）日舉行「陸上龍舟」趣味競賽，讓長輩及員工們共同歡渡一個充滿活力的傳統節慶，大家也收穫滿滿。

▲爺爺說，看著龍舟迎面而來，心裡想著禮物要來了，真開心！」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.25）

彰化榮家輔導員黃麗如表示，為了這場趣味活動籌備已久，龍舟是回收紙箱再利用，兩旁及正面分別貼上護貝好的龍舟與龍頭圖案，每艘船的造型都不同，各有特色，之後將繩子一端綁在龍頭，另一端則繫在保特瓶上即完成，做法十分簡單，且是回收物再利用，既環保又花費甚少。

而遊戲規則是3至4人為一組，先將餅乾、飲料、牙膏組、乳液等禮品裝載在龍舟中，參加者雙手握著保特瓶，鑼聲一響，將「龍舟」以捲線的方式收向自己，到達終點線就可將龍舟裡的禮品全部帶走，而最快邁向終點線者為優勝，還可另外拿到獎品。

▲龍舟是回收紙箱再利用，兩旁及正面分別貼上護貝好的龍舟與龍頭圖案，每艘船的造型都不同，各有特色。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.25）

榮家的長輩們果然老當益壯，捲起線來十分俐落，絲毫不遜色，而工作同仁也不惶多讓，龍舟就在笑聲、鑼鼓聲及加油聲中一一邁向終點，大夥開心地將龍舟中的禮物取出，優勝者還多拿到沐浴乳一瓶，真是滿載而歸。

林爺爺說，看著龍舟迎面而來，心裡想著禮物要來了，真開心！」，而陳爺爺則說，這遊戲設計的十分有趣，看似簡單，但龍舟有重量，要用點力和技巧才能拉向自己，可以動動雙手，很有挑戰性。就這樣，一場充滿樂趣的競賽劃下完美句點，為端午佳節增添節慶氛圍。

▲彰化榮譽國民之家舉行「陸上龍舟」趣味競賽，龍舟活動增加些小技巧，除了可以強化長輩身體的肌力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.25）

彰化榮家主任史浩誠說，國民健康署出版長者「動動生活」手冊，教導長者可以透過平時身體活動，以預防或減緩隨年齡增致體力和身體功能的衰退，此次龍舟活動增加些小技巧，除了可以強化長輩身體的肌力、柔軟度，還能增添生活情趣，真是一舉兩得。