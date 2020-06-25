「萬物皆收」古物商　竟然是「萬物皆偷」的竊盜集團

▲嘉義縣警方說，萬物皆收原來是萬物皆偷。(圖／嘉義縣警察局提供）

▲嘉義縣警方循線到犯嫌中部租屋處查獲遭竊茶葉等物。(圖／嘉義縣警察局提供）

以「萬物皆收」為名，從事古物收集的古物商3人組，竟然是專門在山區住宅行竊茶葉及貴重財物的竊盜集團，23日遭嘉義縣警察局破獲，查扣做案用工具及贓證物一批，全案由竹崎警分局專案小組依竊盜罪嫌擴大偵辦中。41歲張男、37歲張男及26歲林男，平日身著「萬物皆收」T恤，以從事古物收集為名，行踪遍及梅山鄉等山區，專門在山區住宅行竊茶葉、貴重財物。不法行為經民眾向警方檢舉，嘉義縣警察局所屬竹崎分局獲報後，即聯合鄰近派出所組成專案佈線查緝。警方表示，張姓等3人犯嫌做案後，會以多次變換交通工具、路線等方式來逃避查緝，經專案小組多日跟監埋伏，終於掌握犯嫌位於台中市北屯區某租屋處所；23日上午3名犯嫌食髓知味，再度前往梅山鄉山區尋找做案目標時，專案小組即鎖定、跟監，掌控車輛後予以攔查，當場在車內查扣做案工具等物品，並前往竊嫌位於台中市、南投縣等租屋處，相繼找回被害人失竊茶葉共470台斤、贓款新臺幣6000元等物品。警方指出，張嫌等3人何以穿著印有「萬物皆收」字樣古董回收T恤，犯嫌坦承想藉以古物、家俱回收名義，來掩蓋行竊犯行。竹崎警分局長謝政憲說，阿里山高山茶春茶競賽剛結束，梅山鄉太平、瑞里等茶葉行情價格看漲，因此該集團竊賊鎖定山區高單價茶葉行竊，警方已規劃轄內防竊勤務，並呼籲大家要注意防範該類竊盜手法案件。