愛河分屍案偵破！無業男疑債務糾紛掐頸勒斃痛下殺手

▲高雄愛河分屍案今(25)日偵破！警方清晨逮捕涉案的羅姓男子，是否還有共犯，專案人員正擴大追查。(圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.25)

▲高市警局三民一警分局偵查隊長翁士閔表示，羅男初步坦承勒斃被害人持利刃分屍，棄屍愛河後，警方以機車車牌追捕兇嫌到案。(圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.25)

高雄愛河分屍案今(25)日偵破，警方清晨逮捕涉案的羅姓男子，高市警局三民一警分局偵查隊長翁士閔指出，羅姓男子(60歲)無業，疑積欠死者約10萬元，雙方疑似有財務糾紛，羅男先勒斃年近80歲的王姓街友，再分屍丟棄愛河裡，是否還有共犯，專案人員正擴大追查。高雄市愛河、幸福川交會處於23日上午發現屍袋，調查指出，王姓死者（80歲）每月領取社會局低收入補助，生前借款給羅嫌約近10萬元，疑似追討欠款在自家被殺，檢警專案小組根據死者指紋及DNA，比對出死者是年約80王姓街友；警方在死者身分確認後，訪查與死者往來的人，今天凌晨在高雄市苓雅區，逮捕涉案的羅姓男子，初步查出，因羅欠死者約10萬元，又要逼死者拿錢才涉嫌行凶，確實原因仍待深入調查。翁士閔指出，初步了解，死者王姓街友和羅男因經常在愛河附近聚集而認識，羅男常向王姓街友借錢，金額累計約10萬元，6月20日，羅見王姓街友到銀行領錢又要向王姓街友借錢，雙方起爭執，羅姓男子涉嫌掐頸，要求王姓街友交出提款卡密碼。翁士閔表示，羅男初步坦承勒斃被害人持利刃分屍，生前並未凌虐被害人，死者身高約158公分，屍體被分成頭顱軀幹、肢體2袋裝入2只同款黑色行李袋，棄屍愛河後，警方以機車車牌追捕兇嫌到案。檢警及法醫昨(24)日複驗，從生殖器確認是男性，進一步解剖，驚見他嘴巴剩1顆牙齒，肋骨有多處粉碎性骨折，還有多處骨折，從分屍傷口研判是死後遭支解，檢警及法醫昨天將2個深色旅行袋內物品完整取出，其中一袋裝著雙手及雙腳，另一袋有頭部連著上半身軀幹到生殖器，兩個旅行袋內的屍塊除裝黑色塑膠袋內，還用鐵線綁著啞鈴，而在上半身軀幹的那一個旅行袋中放有長袖襯衫、短褲，在雙手腳的那袋有長毛巾，但都僅披著、包覆住身體。