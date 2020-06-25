中火遭中市府裁罰　蔡其昌：拿中火炒作人民看膩了

台電昨晚重啟台中火力發電廠2號機，遭台中市政府環保局依法裁罰200萬元，市長盧秀燕表示，希望台電懸崖勒馬，市府要維護中部人的健康；對此，立法院副院長蔡其昌今(25)日在臉書貼出手機app的空氣品質調查，指中火二號機點火後，昨天今天的空氣品質一樣好，只拿中火炒作，人民已經看膩了。蔡其昌指出，用電量居高不下，昨(24)尖峰用電3716萬瓩是台灣用電史上第三度衝破紀錄，過去從未在6月出現這麼高用電量。代表著夏季尖峰用電已來臨，夏天發電機組狂操，為確保萬一遇上突發事故，仍有足夠電力可調度，避免發生限電或停電的狀況。所以，台電先讓歲修完成的2號機組啟用，也讓運轉已久的1號機組關掉檢修。發的電夠不夠用？需不需要啟用發電機組？應該回歸用電專業，而不是變成政治人物的秀場，人民已經看膩了。蔡其昌表示，前年，盧市長用「市長換人空氣換新」的口號，得到了市長大位，今年初甚至如法泡製打出「總統換人空氣換新」，結果冬季時，火力發電廠關了一半機組，空污卻還是紫爆連連。蔡其昌說，現在因為用電量突破歷史新高，必須啟用發電機，盧市長與國民黨又開始大動作指控空污，結果啟用後，今天空氣品質十分優良，又被重重賞了一巴掌。他還是強調，用電與空污問題，需要中央地方攜手合作，除了一起推動中火燃煤機組的更新成「燃氣機組」的進度，台中市各項固定污染源與移動污染源都需要全面進行檢討改善，還有來自中國的境外污染問題，否則只是一再拿中火政治操作，不要再把人民當傻子了。