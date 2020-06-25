端午綠川百人立蛋　盧秀燕 30秒就成功

台中中區在地團體「看見台中城─隱者地圖」今（25）日在綠川舉辦舊城區導覽及百人立蛋活動，市長盧秀燕親自體驗立蛋，短短30秒就成功，盧秀燕說綠、柳川是台中歷史與人文的發源地，市府除了治水、防汛以及加速水環境建設，更積極推動台中水文化。

「看見台中城─隱者地圖」輔導街友成為台中在地城市導覽員，解說台中舊城的發展起源，盧秀燕今在水利局長范世億、民政局長吳世瑋、社會局長彭懷真、新聞局長黃國瑋、水利局副局長韓乃斌等人，聆聽在地城市導覽員們分享綠川的歷史文化脈絡，並與近百位民眾、小朋友們一起體驗在綠川立蛋，盧秀燕短短30秒就成功，引起現場一陣驚呼，她笑說「比想像中容易」，並與現場民眾討論立蛋訣竅。

盧秀燕隨後前往東協廣場逐一巡覽各傳統文化攤販，包括挽臉、古早味黑糖糕、茯苓糕、香茅水、雜誌攤販等，她分享香茅水可以消災解厄，並大讚黑糖糕「Q彈美味」，她也關心由街友販售的大誌雜誌營運情形，為他們加油。

盧秀燕表示，「看見台中城─隱者地圖」多年積極推廣台中綠、柳川文化，追尋、保存並發揚在地文化，由民間發起的力量格外有意義。

「看見台中城-隱者地圖」推動者詹秀珠表示，她自小在中區長大，見證地區的轉變，因此撰寫「台中夢的苦難與輝煌：吊腳樓」一書，彙整在地歷史圖資，圍繞吊腳樓所發生的故事，盼呈現台中時代變遷，傳承舊有記憶，讓更多人知道中區的故事。