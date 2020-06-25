文資局「辦桌．看戲」解封　32場好戲橫跨二季輪番上陣

受到新冠肺炎疫情影響延辦的「辦桌‧看戲」傳藝表演活動，隨著疫情大解封，選定端午節登場，由傳藝保存者漢陽北管劇團揭開序幕，將一直熱鬧到十月初中秋連假，橫跨夏秋二季，在文化資產園區一桌二椅舞台足足演出32場精彩好戲，文化資產局長施國隆，歡迎民眾相招來賞好戲！





由文化部文化資產局主辦的「辦桌‧看戲」系列傳藝活動，結合傳統藝術與在地美食，以辦桌模式讓觀眾一邊看戲，一邊品茶點，回味早年廟埕看戲記憶，原訂2月新春期間演出，因疫情虐襲全球緊急喊停。一延4個月，在民眾翹首等待中，終於等來復演好消息。





今天在文化資產園區舉辦開演儀式，施國隆局長讚許國內防疫有成，民眾才能逐步恢復正常生活，「辦桌．看戲」也才能解封登場。



▲文資局舉辦的「辦桌．看戲」，重現昔日一邊看戲一邊品茶點模式，民眾展開盒中琳瑯滿目地方茶點，大讚有創意。（圖／金武鳳攝，2020.6.25)

「辦桌．看戲」系列活動，今天在文化資產園區一桌二椅舞台開演，由漢陽北管劇團以「一桌二椅」為題創作演出後，來自雲林的飛沙國小小朋友演出龍鳳獅陣熱場，小朋友技藝精湛，虎虎生風氣勢，展現龍鳳呈祥，五世其昌節慶熱鬧景象，當「起鼓弄獅看大戲，辦桌好戲接連開」卷軸開展，正式宣告好戲開演，觀眾報以如雷掌聲。



▲文資局「辦桌．看戲」解封，今起好戲連台，由漢陽北管劇團揭開序幕。（圖／金武鳳攝，2020.6.25)