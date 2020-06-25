文資局「辦桌．看戲」解封　32場好戲橫跨二季輪番上陣

受到新冠肺炎疫情影響延辦的「辦桌‧看戲」傳藝表演活動，隨著疫情大解封，選定端午節登場，由傳藝保存者漢陽北管劇團揭開序幕，將一直熱鬧到十月初中秋連假，橫跨夏秋二季，在文化資產園區一桌二椅舞台足足演出32場精彩好戲，文化資產局長施國隆，歡迎民眾相招來賞好戲！
由文化部文化資產局主辦的「辦桌‧看戲」系列傳藝活動，結合傳統藝術與在地美食，以辦桌模式讓觀眾一邊看戲，一邊品茶點，回味早年廟埕看戲記憶，原訂2月新春期間演出，因疫情虐襲全球緊急喊停。一延4個月，在民眾翹首等待中，終於等來復演好消息。
今天在文化資產園區舉辦開演儀式，施國隆局長讚許國內防疫有成，民眾才能逐步恢復正常生活，「辦桌．看戲」也才能解封登場。
「辦桌．看戲」系列活動，今天在文化資產園區一桌二椅舞台開演，由漢陽北管劇團以「一桌二椅」為題創作演出後，來自雲林的飛沙國小小朋友演出龍鳳獅陣熱場，小朋友技藝精湛，虎虎生風氣勢，展現龍鳳呈祥，五世其昌節慶熱鬧景象，當「起鼓弄獅看大戲，辦桌好戲接連開」卷軸開展，正式宣告好戲開演，觀眾報以如雷掌聲。
施國隆表示，一桌二椅舞台自去年啟用後，己有近百場傳統表演藝術在此演出，成為傳統藝術團體必登舞台新指標。今年「辦桌．看戲」總共32場傳統表演好戲，將輪番上陣，藉著一桌二椅舞台淋漓展演，愛好傳藝表演民眾一定不能錯過。
「辦桌．看戲」於端午節開演後，檔期長達夏秋二季，演出類別涵括歌仔戲、亂彈戲、北管與南管戲曲、布袋戲、傀儡戲、皮影戲、南、北管音樂、原住民音樂、陣頭等，由來自國內十五縣市的知名演出團體及國寶藝師，諸如林吳素霞、潘玉嬌、王仁心、林竹岸、許坤仲等重要傳統表演藝術保存者帶領團隊擔綱演出，規模更勝去年，預計中秋連假由東華皮影戲團壓軸演出後落幕。