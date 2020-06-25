振興經濟百貨搶商機　新櫃登場迎「報復性消費」

振興三倍券將於7月上路，百貨業者搶先做凖備以全新櫃位、特色商品，迎接「報復性消費」。新光三越左營店引進日本家具界國民品牌「宜得利家居」；大立百貨A館「1929居家生活館」全新店妝延續英國比得兔童書中溫馨的氛圍；漢神巨蛋則帶來屏東在地豐富物產。





「宜得利家居」於新光三越左營店設立全新櫃位，店內有約八成商品是與日本同步販賣的自家開發商品，款式種類眾多強調高CP值，簡單素雅且容易搭配的日式調性，符合現代人喜愛的簡約風，產品設計也更加符合亞洲人的體型及生活型態，店內也有電動沙發，提供民眾試坐，喜歡再下訂。



▲「宜得利家居」店內有約八成商品是與日本同步販賣的自家開發商品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.06.25）

宜得利夏季熱賣的「N COOL」系列接觸涼感商品，依據涼感程度還分為N COOL、N COOL SUPER、N COOL W-SUPER三種不同的系列。除了最熱銷強打的各式寢具外，還推出涼感玩偶抱枕，也有給「毛小孩」的涼感寵物床可以選購，幫全家人都備好最強效的消暑神器。



▲ 大立百貨A館「1929居家生活館」全新店妝正續英國比得兔童書中溫馨的氛圍。（圖／記者陳美嘉攝，2020.06.25） 大立百貨A館6樓1929居家生活館改裝開幕，呈現全新店裝樣貌，以「人、環保、自然」為設計主軸，櫃內使用台灣舊檜木、廢棄的肖楠木，再次翻修全手工打造，延續傳承及重視環保的好理念，讓來店顧客宛如置身森林中般和諧的色彩。店內主軸寢具及家飾品上，皆延續英國「比得兔」童書中溫馨的氛圍，讓顧客在家也能感受英國鄉村風，現場亦備有許多優惠套組以及滿額贈品。



▲「屏東Buy 味饗好禮」物產展，彙集屏東33間優質商家，包含嚴選伴手禮、特色老店」及優質農產。（圖／記者陳美嘉攝，2020.06.25）

「屏東Buy 味饗好禮」物產展，即日起至29日於漢神巨蛋舉辦，彙集屏東33間優質商家，包含「嚴選伴手禮」、「特色老店」及「優質農產」，不論東寶黑豬肉、檸檬大叔、可可雅米巧克力工坊、長安製麵、米發發甜酒釀等特色伴手禮，或海鮮加工品及南方琉璃飾品等應有盡有。另有限時限量的特賣商品及消費滿額贈優惠活動，讓顧客不用大老遠跑到屏東，就能體驗當地的美食、文化之旅。



