手段殘忍至極　7流浪犬疑遭毒殺陳屍馬路

▲苑鄉三合村立信街被發現一排死亡流浪狗陳屍，且身上有骨折及被燒燙傷痕跡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.25）

彰化縣芳苑鄉三合村立信街今（25）日被發現一排死亡流浪狗陳屍，疑似遭虐殺，芳苑警分局芳苑派出所接獲報案，找到一中年男子涉案，男子聲稱這些狗死在他家空地，他怕惡臭才將死狗移到馬路，並非殺狗人，警方與動防所人員發現有2處陳屍現場，且死屍的狗都有明顯火燒的痕跡。

▲芳苑鄉立言街上有片樹林，常有流浪狗出沒，有民眾路過於此發現，路口竟排列6隻流浪狗，但身形怪狀，一動也不動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.25）

芳苑鄉立言街上有片樹林，常有流浪狗出沒，今早有民眾路過於此發現，路口竟排列6隻流浪狗，但身形怪狀，一動也不動，仔細一看，全都口吐白沫沒有氣息，張姓民眾將此殘忍景象拍下貼網，痛批虐殺者「視生命為玩物」。

芳苑警分局芳苑派出所長陳彥良表示，今（25）日動防所人員又在立信街附近再發現第7隻流浪犬死屍，警方接獲報案，指芳苑鄉立言街附近無底巷，有6隻狗疑遭毒殺後，被擺置路中間，曬成一排示眾，直呼「殘忍」。警方前往現場，發現6具狗屍已腐爛發臭，並流出血水，先以黑塑膠布先覆蓋，並圍起封鎖線。

▲芳苑派出所接獲報案，芳苑鄉三合村立信街被發現一排死亡流浪狗陳屍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.25）

警方與動防所人員又在附近再發現1隻狗屍，彰化縣動防所所長董孟治表示，有7隻狗遭虐殺，且身上有骨折及被燒燙傷痕跡，將帶回7隻狗隻屍體採檢送驗是否有毒物反應，並加派消毒車前往現場消毒，動防所人員發現一隻捕狗繩與一雙疑沾有汽油的手套，研判「這裡不是第一現場！」已將7隻狗屍帶回化驗是否遭下毒。

董孟治指出，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，若使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，可處1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬元以上500萬元以下罰金。主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。

警方指出，該名男子供稱，是流浪狗誤食農藥死亡，他才拖到現場暫放。將深入追查其所言是否屬實，若有虐待動物事實，將依違反動物保護法移送。