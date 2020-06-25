影／尬創意　廣興國小有「藝」思一圓龍舟夢

▲廣興國小校內舉「路上行舟」大賽，在校園裡利用廢棄物自製龍舟，模擬龍舟競賽場景，讓孩子把操場跑道充當河道進行「路上行舟」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.25）

「好想划龍舟啊！」許多孩子在端午前夕拋出希望。為了回應孩子期待，二林廣興國小三位藝術專長教師共同備課，帶孩子在校園裡利用廢棄物自製龍舟，模擬龍舟競賽場景，讓孩子把操場跑道充當河道進行「路上行舟」，並且品嘗冰粽，為孩子圓滿了端午龍舟夢。

▲實體船身一切都準備到位後，則由表演藝術老師鄭亦庭教導孩子節奏擊鼓，要讓學生了解鼓聲協調划槳。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.25）

三甲學生張于蓉說，老師們好像魔術師，可以教我們把許多廢棄物變成龍舟，讓端午節變得很好玩。四甲洪子晴說，就像真的在水上划龍舟，我們學到了團隊合作的重要性。一甲鐘元呈說，自己學到了划龍舟要有目標，也要一起合作，很喜歡這整個活動。

發想人黃崢瑋老師表示，偏鄉的資源和文化刺激真的較少，端午連假到了，許多孩子表示家裡沒有出遊安排。在鹿港固定辦理的龍舟比賽，即便到了高年級，還有不少學生還是沒有親臨觀看過；校內舉「路上行舟」大賽，對我們來說其實不只是想要完成端午節慶教育，更多的目的是想滿足很多孩子期待親眼看看龍舟、想划划龍舟的小夢想。

▲表演藝術老師鄭亦庭教導孩子節奏擊鼓，要讓學生了解鼓聲協調划槳。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.25）

為了幫助孩子一圓「龍舟夢」，於是校內三位老師共同發揮視覺藝術、表演藝術和生活領域教學專長，在端午節前夕利用上課和午休時間進行教學分工。

蘇雯琪老師先帶領一年級學生在生活課，發想、繪製「龍舟設計草圖」，然後便由黃崢瑋老師接手，指導孩子翻找出廢紙箱拼接龍舟船體進行上色，再把龍頭打模成型，連船槳也不買現成，教孩子使用廢棄風扇扇葉及壓條，結合製作。

實體船身一切都準備到位後，則由表演藝術老師鄭亦庭教導孩子節奏擊鼓，要讓學生了解鼓聲協調划槳、團結凝聚的功能。

校長吳寶嘉說，這次圓夢行動讓表藝課結合了生活課，甚至各年段老師也帶著孩子共同參與第一屆「路上行舟大賽」，同仁間默契配合度十足、相互支援。更有學生家長特地送來「冰粽」消暑，成就了這場「玩很大」的生活課。