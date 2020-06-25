影／端午節午時水　清水岩「甘露泉」神明也指定

▲端午節汲取午時水可改運除煞、去穢，社頭鄉清水岩吸引大排長龍，汲取午時的「甘露泉」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.25）

端午節自古就是防疫月，相傳端午節午時是一年陽氣最強盛時候，汲取午時水可改運除煞、去穢，社頭鄉清水岩寺內有百年湧泉，是台灣三大名泉，今（25）日午時不到就吸引不少人排隊來取水；廟方表示，今年逢天災年，疫情使人心惶惶，取午時水民眾比往年翻倍增加。

▲今年逢天災年，疫情使人心惶惶，取午時水民眾比往年翻倍增加。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.25）

清水岩的「甘露泉」是百年古泉，連神明也愛用，今（25）日吸引大排長龍，排隊取水比去年倍增了雙倍，創下新紀錄，連其他宮廟人員也來排隊，表示神明有指示，需要利用午時水作為「藥引」或為符咒加持，是道地「神水」。

家住員林市的黃姓市民表示，自古傳說午時水可存放一年不壞，祛邪保平安，她年年都來縣定古蹟清水岩水井取午時水，上午11點15分到下午1點15分取水回家飲用；清水岩寺管理委員會總幹事陳慶福說，每年端午都吸引民眾來汲取午時水，今年逢天災年，疫情使得人心惶惶，取午時水民眾比往年多出一倍。

▲二林萬興新安宮在一個月前就獲神尊指示要至清水岩取午時水，每桶午時水也都在廣場經過觀世音菩薩加持過。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.25）

埔心聖玄會媽宮總幹事陳樹興表示，王母娘娘指示，每年端午節都來取午時水，一年四季都可以使用，每年都要取18桶，像是幫小孩洗淨等，有很多種作用。二林萬興新安宮謝姓執事人員說，他們在一個月前就獲神尊指示要至清水岩取午時水，因此準備5個水桶來盛水，每桶午時水也都在廣場經過觀世音菩薩加持過。

來自台中的黃小姐表示，端午節來清水岩寺採午時水傳統已有20年，每年取水後就會擺在百年古剎清水岩寺廣場中央吸曝曬15分鐘，才能吸取一整年磁場最強的陽氣，所以午時水又稱純陽水。

▲清水岩寺是全台灣主祀觀音而屬於超鄉鎮性的6座區域廟「巖仔」之一。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.25）

黃小姐說，午時水置放一年都不會變味發臭，而清水岩寺甘露泉特別甘甜，除拿來泡茶，也會拿來淨身、除穢氣，也曾有朋友發生嚴重車禍，昏迷不醒，特別裝一瓶午時水，讓家屬每日給他抹嘴唇濕潤，沒想到一個月後竟然甦醒了,覺得冥冥中也有祈福效果。

陳慶福說，清水岩寺甘露泉的水質保證合乎標準，不過基於安全起見，寺方還是提醒民眾避免生飲，建議需煮沸才可以飲用。