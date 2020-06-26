慰問戒護精障病患受傷員警　陳家欽：可支援電擊槍執勤

▲▲警政署長陳家欽南下高雄，表示此案可成為案例，當作模擬情境訓練，慰問戒護精障病患受傷員警 陳家欽：可支援用電擊槍執勤。(圖／高市警局提供)

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警政署長陳家欽25日偕同高市警局長李永癸先後前往高雄市警局三民一分局慰勉偵破愛河分屍案員警，緊接著前往楠梓警分局加昌派出所慰問日前執行精神病患強制就醫受傷4名員警。陳家欽除提醒警員日後在處理精神病患類似案件時，可以適時請求捷運警察支援，使用電擊槍完成工作並強調，警政署已著手規劃相關訓練，也傾向加重襲警刑責，確保警察執法安全。陳家欽表示，未來接獲類似協助衛生單位護送類似案例時，可以適時請求捷運警察支援使用電擊槍，確保安全完成戒護工作，也要求訓練科探討裝備、執行技巧、心理態度等，作為日後指導員警執行要領。陳家欽也強調，為提升員警值勤安全，警政署已著手規劃設計訓練，想達到「養成訓練成為勤務習慣」，將在保五總隊靶場增設情境，供作教育訓練，以利訓練人員「遇狀況就能立即反應處理」，應付各種突發狀況另一方面，警政署也擬著手修法，加重不服稽查或衝撞、攻擊警方等妨礙公務刑責，確保人員執法安全。高雄楠梓警員遇襲案發生在6月8日，加昌派出所警員李泓德、張宗平、李壁維，及巡佐許忠義出勤協助衛生局送思覺失調患者強制就醫，沒想到患者突然持刀攻擊4警；許忠義腹部遭穿刺，幸好僅傷到肌肉群，未傷及臟器，另3警手部遭利刃劃傷。